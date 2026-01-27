Vụ 3 chị em nghi uống trà sữa pha thuốc diệt chuột: 2 bệnh nhi xuất viện

Ngày 27/1, Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa cho biết, 2 bệnh nhi B.T.H.Q. (SN 2014) và B.T.H.P. (SN 2019) đã được xuất viện; bệnh nhi nhỏ nhất là B.T.H.T. (SN 2020) dự kiến sẽ xuất viện vào ngày 28/1.

Cùng ngày, đại diện UBND xã Thạch Quảng cho biết người mẹ trong vụ việc cũng đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe hồi phục và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi điều trị tại bệnh viện, 2 bệnh nhi đã xuất viện về nhà (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Trước đó, khoảng 22h ngày 19/1, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp nhận 3 bệnh nhi nữ là chị em ruột. Các bệnh nhi được chẩn đoán ngộ độc thuốc diệt chuột (nghi do thành phần Natri Fluoroacetate).

Theo người nhà, khoảng 16h cùng ngày, các cháu được mẹ ruột cho uống trà sữa pha dung dịch màu đỏ không rõ loại. Sau khi uống, các cháu xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, đau đầu, buồn nôn và nôn, được đưa đi cấp cứu.

Đại diện chính quyền địa phương cho biết nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ. “Khi có kết luận từ phía cơ quan công an, chúng tôi sẽ thông tin về nguyên nhân vụ việc”, đại diện Đảng ủy xã Thạch Quảng cho hay.