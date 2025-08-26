Giải cứu 3 người Hàn Quốc bị bắt giữ trong chung cư ở TPHCM

Ngày 26/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Luo Shenghua (tên gọi khác là Nam, quốc tịch Trung Quốc), Vòng Quang Tuấn (SN 1984, ngụ tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Thành Phúc (SN 1987, ngụ tỉnh Cần Thơ) và Lê Văn Kiểu (SN 2000, ngụ tỉnh Cà Mau) về tội Giữ người trái pháp luật.

Đối tượng Luo Shenghua (Ảnh: Thuận Thiên).

Trước đó, ngày 19/8, Công an Phường Lái Thiêu tiếp nhận thông tin từ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam về việc 3 công dân Hàn Quốc bị giữ trái pháp luật.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp với Công an Phường Lái Thiêu và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan xác định các nạn nhân bị giữ tại chung cư Emerald Golf View (phường Lái Thiêu).

Đến 18h cùng ngày, cảnh sát tra hành chính căn hộ, bắt quả tang 2 đối tượng đang giữ 3 người Hàn Quốc bên trong.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Luo Shenghua là đối tượng cầm đầu, còn các nạn nhân là người Hàn Quốc có nhu cầu tìm việc làm. Thông qua mạng xã hội, họ được một tài khoản hứa hẹn đưa sang Việt Nam làm việc với thu nhập cao. Các nạn nhân chỉ cần gửi ảnh hộ chiếu, các đối tượng sẽ chuẩn bị vé máy bay và đón tận nơi.

Do tin tưởng, 3 người Hàn Quốc đồng ý và nhập cảnh vào Việt Nam hôm 14/8 qua sân bay Tân Sơn Nhất và bị đưa về khách sạn ở phường Thuận Giao, sau đó tiếp tục di chuyển đến căn hộ tại chung cư Emerald Golf View.

Tại đây, Luo Shenghua cùng đồng bọn yêu cầu các nạn nhân bán tài khoản ngân hàng hoặc bồi thường “chi phí” với tổng số tiền 4,5 triệu Won (hơn 80 triệu đồng) thì mới được đưa về Hàn Quốc.

Luo Shenghua đã chỉ đạo và thuê các đối tượng Vòng Quang Tuấn, Nguyễn Thành Phúc, Lê Văn Kiểu đến căn hộ để trực tiếp giám sát, được hứa trả công 500.000-1.000.000 đồng/ngày.

Ngoài các đối tượng trên, cảnh sát đang khẩn trương truy xét, bắt các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.