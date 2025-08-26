Ngăn chặn kịp thời vụ thiếu niên 16 tuổi bị lừa sang Campuchia lao động

Theo Công an Hải Phòng, tối 24/8, anh Nguyễn Đức Hảo, lái xe khách tuyến Quảng Ninh - Bến Trại, phát hiện cháu P.Đ.A. (SN 2009, trú tại tỉnh Quảng Ninh) có biểu hiện bị lừa, dụ dỗ đi làm việc ở nước ngoài nên đưa đến Công an xã Thanh Miện trình báo.

Công an xã Thanh Miện, Công an TP Hải Phòng kịp thời ngăn chặn thiếu niên bị dụ dỗ sang Campuchia lao động (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại cơ quan công an, cháu A. khai có quen một người ở Campuchia qua mạng xã hội, được hứa hẹn công việc "nhẹ nhàng, lương cao" và đang bắt xe đi theo hướng dẫn của người này để xuất cảnh.

Công an xã Thanh Miện đã giải thích cho cháu A. về thủ đoạn của kẻ xấu, nguy cơ bị bóc lột, ép buộc tham gia hoạt động phi pháp, đe dọa tính mạng, sau đó bàn giao cháu cho gia đình.