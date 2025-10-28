Vợ cố diễn viên Đức Tiến được hưởng di sản thừa kế bằng hiện vật

Ngày 28/10, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử vụ án tranh chấp về thừa kế tài sản giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Bình Phương (vợ cố diễn viên Đức Tiến, hiện sinh sống ở Mỹ) và bị đơn là bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ của cố diễn viên Đức Tiến).

Bà Bình Phương yêu cầu tòa công nhận căn nhà tại phường Hiệp Bình (TPHCM) và thửa đất tại tỉnh Tây Ninh là tài sản chung của vợ chồng. Đồng thời, bà Phương yêu cầu chia di sản thừa kế theo di chúc của cố diễn viên Đức Tiến.

HĐXX phiên tòa hôm nay (Ảnh: C.T.V.).

Về nội dung trên, tòa xác định căn nhà tại phường Hiệp Bình được hình thành trước thời kỳ hôn nhân, là tài sản riêng của diễn viên Đức Tiến.

Còn đối với thửa đất tại Tây Ninh, HĐXX cho rằng có 40% giá trị hình thành trước thời kỳ hôn nhân, phần còn lại là tài sản chung của bà Phương cùng chồng. Do đó, phần tài sản của ông Tiến là 70% và bà Phương 30%.

Phía bà Ánh yêu cầu tòa công nhận căn nhà tại phường Hiệp Bình là tài sản chung của bà và cố diễn viên Đức Tiến. Tuy nhiên, HĐXX xác định đây là tài sản riêng của con trai bị đơn nên bác yêu cầu.

Đối với yêu cầu được công nhận công sức quản lý, giữ gìn di sản, tòa chấp nhận yêu cầu của bà Ánh. Theo đó, bà Ánh được hưởng 10% giá trị căn nhà tại phường Hiệp Bình.

Các bên tại tòa (Ảnh: C.T.V.).

Quá trình thụ lý, bà Ánh yêu cầu chia căn nhà tại Mỹ trị giá gần 22 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại tòa bị đơn rút yêu cầu phản tố về nội dung trên. Theo HĐXX, vấn đề này không thuộc thẩm quyền của tòa nên không thụ lý, giải quyết.

Bị đơn yêu cầu tòa không công nhận di chúc do cố diễn viên Đức Tiến để lại. HĐXX cho rằng có đủ căn cứ xác định di chúc này có giá trị pháp lý nên di sản sẽ được di chúc.

Hàng thừa kế thứ nhất của cố diễn viên Đức Tiến gồm mẹ, vợ và con. Di chúc thể hiện ông Tiến để lại toàn bộ tài sản cho bà Phương. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật, con chưa đủ 18 tuổi và mẹ là những đối tượng được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào di chúc. Vì vậy, bà Ánh và con của cố diễn viên Đức Tiến sẽ được hưởng 2/3 của một phần tài sản theo pháp luật.

Tòa xác định tài sản của cố diễn viên Đức Tiến là toàn bộ căn nhà tại phường Hiệp Bình và 70% giá trị thửa đất tại tỉnh Tây Ninh.

Từ những phân tích trên, HĐXX tuyên chấp nhận một phần đơn khởi kiện của nguyên đơn, một phần yêu cầu phản tố của bị đơn.

HĐXX tuyên công nhận di chúc do cố diễn viên Đức Tiến để lại là có hiệu lực, bà Ánh được nhận 2 tỷ đồng, bà Phương 3 tỷ đồng và người con được hưởng 1,4 tỷ đồng.

Bà Phương đang có quốc tịch Việt Nam và người đại diện cho người con nên được quyền quản lý phần di sản. Nguyên đơn và con nhận tương ứng hơn 70% giá trị tài sản nên sẽ nhận hiện vật và có nghĩa vụ hoàn trả lại phần giá trị tương ứng cho bà Ánh.