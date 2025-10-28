Mẹ cố diễn viên Đức Tiến rút yêu cầu chia nhà 22 tỷ đồng ở Mỹ

Ngày 18/10, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử vụ án tranh chấp về thừa kế tài sản giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Bình Phương (vợ cố diễn viên Đức Tiến, hiện sinh sống ở Mỹ) và bị đơn là bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ của cố diễn viên Đức Tiến).

Đại diện các bên tại tòa (Ảnh: C.T.V.).

Trong phần thủ tục, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Bình Phương cho biết, đã mời 2 người làm chứng đến phiên tòa. Cụ thể, người thứ nhất là bà Đinh Thị Sáng (mẹ kế diễn viên Đức Tiến) và anh Mai Thành Tâm (trợ lý diễn viên Đức Tiến).

Theo luật sư, việc mời người làm chứng đến tham gia phiên tòa để làm sáng tỏ nội dung vụ án.

Luật sư bảo vệ bà Phương cho rằng di chúc của cố diễn viên Đức Tiến là hợp pháp, đã được hợp pháp hóa lãnh sự. Theo luật sư, di sản trong vụ án là 7,2 tỷ đồng, đây là tài sản chung vợ chồng nên nguyên đơn sở hữu 50% (3,6 tỷ đồng). Theo tính toán của luật sư, sau khi trừ chi phí chữa trị và mai táng 900 triệu đồng, phần di sản còn lại để chia là 2,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, luật sư của nguyên đơn cho biết di chúc hợp lệ nhưng ông Đức Tiến có con dưới 18 tuổi và mẹ là những người được hưởng di sản không phụ thuộc vào di chúc. Đồng thời, luật sư cho biết nguyên đơn đang có quốc tịch Việt Nam nên đủ điều kiện nhận di sản thừa kế là bất động sản.

Bà Phương giữ nguyên yêu cầu khởi kiện được nhận hiện vật là hai tài sản và chấp nhận thanh toán cho bà Ánh hơn 608 triệu đồng, tương đương với 2/3 suất thừa kế theo pháp luật, không phụ thuộc di chúc.

Đại diện bị đơn tại tòa (Ảnh: C.T.V.).

Bà Ánh không đồng ý với những yêu cầu phía nguyên đơn đưa ra. Bà cho rằng di chúc được lập tại Mỹ không đúng về mặt hình thức và nội dung không phù hợp với pháp luật Việt Nam.

Bà đề nghị tòa xác định bà được hưởng 50% giá trị khối tài sản; 50% còn lại, sau khi chia, bà được hưởng thêm 20% công sức trong việc quản lý, tôn tạo và bảo quản; phần còn lại chia đều cho các hàng thừa kế.

Đối với thửa đất tại Long An (trị giá hơn 1 tỷ đồng), bà Ánh cho rằng đây là tài sản riêng của Đức Tiến nên đề nghị chia đều cho các hàng thừa kế của ông.

Trong quá trình thụ lý vụ án, bà Ánh cho biết ngoài khối tài sản tại Việt Nam, trong thời gian chung sống, nguyên đơn và con trai của bà còn tạo lập được một căn nhà tại Mỹ, trị giá khoảng 830.000 USD (tương đương 21,8 tỷ đồng). Tuy nhiên, sau đó bị đơn đã rút yêu cầu chia đối với căn nhà này tại tòa.

HĐXX nhận định đây là bất động sản nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam nên không thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa

Trước đó, trong văn bản gửi tới tòa, bà Bình Phương không đồng ý với yêu cầu này của mẹ chồng. Bà cho rằng căn nhà ở Mỹ là tài sản chung của vợ chồng và gắn liền với quyền thừa kế của cả hai. Theo pháp luật tiểu bang California (Mỹ), toàn bộ tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân đều mặc nhiên là tài sản chung.

Ngoài ra, căn nhà này hiện đang thế chấp tại ngân hàng, bà Phương vẫn đang trả lãi, thời hạn vay đến năm 2041. Về nguyên tắc, tài sản đang thế chấp không thể phân chia nếu chưa có sự đồng ý của bên nhận thế chấp. Vì vậy, yêu cầu phản tố của bà Ánh về việc chia căn nhà tại Mỹ là không có cơ sở pháp luật.

Phiên tòa tiếp tục phần hỏi.