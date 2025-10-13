Hoãn phiên tòa vụ tranh chấp di sản của cố diễn viên Đức Tiến

Ngày 13/10, TAND TPHCM hoãn phiên tòa xét xử vụ án tranh chấp về thừa kế tài sản giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Bình Phương (vợ cố diễn viên Đức Tiến, hiện sinh sống ở Mỹ) và bị đơn là bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ của cố diễn viên Đức Tiến).

Trước phiên tòa, luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bị đơn xin hoãn phiên tòa vì lý do cá nhân. Sau khi xem xét, nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bên, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa, thời gian mở lại sẽ được ấn định sau.

Cố diễn viên Đức Tiến (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo hồ sơ vụ án, bà Nguyễn Bình Phương yêu cầu được nhận lại nhà, đất tại phường Hiệp Bình (TPHCM) và thửa đất số 1841 ở xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh.

Bà Nguyễn Ngọc Ánh và bé H. (con gái vợ chồng cố diễn viên) mỗi người được nhận một phần di sản thừa kế của cố diễn viên Đức Tiến, với số tiền hơn 666 triệu đồng.

Sau khi nhận thông báo thụ lý vụ án, mẹ của cố diễn viên Đức Tiến đã có đơn phản tố.

Theo đó, bà Ánh đề nghị tòa không công nhận giá trị pháp lý tại Việt Nam đối với bản di chúc lập ngày 9/8/2023 của ông Hoàng Đức Tiến tại Mỹ.

Về tài sản, bà Ánh đề nghị tòa xác định căn nhà tại TP Thủ Đức (cũ) là tài sản chung của bà và cố diễn viên Đức Tiến, từ đó yêu cầu được nhận lại 50% giá trị căn nhà (tạm tính 2,7 tỷ đồng).

Đồng thời, mẹ cố diễn viên Đức Tiến cũng xác định nhà, đất tại phường Hiệp Bình là tài sản chung của bà và con trai nên đề nghị được nhận 50% giá trị (tạm tính 2,7 tỷ đồng).

Phần di sản của cố diễn viên Đức Tiến được xác định gồm: 50% giá trị nhà, đất trên (tạm tính 2,7 tỷ đồng) và 50% thửa đất ở Tây Ninh (trong khối tài sản chung với bà Phương, tạm tính 300 triệu đồng), tổng cộng khoảng 3 tỷ đồng.

Tòa chia đều 50% giá trị thửa đất tại Tây Ninh cho hàng thừa kế thứ nhất. Theo đó, bà Ánh được hưởng một phần tương ứng 100 triệu đồng (300 triệu đồng chia cho 3 kỷ phần).

Ngoài ra, bà Ánh cho rằng bản thân có công sức trong việc quản lý, tôn tạo di sản của cố diễn viên Đức Tiến nên đề nghị được nhận căn nhà nêu trên, đồng thời thanh toán lại cho bà Phương và cháu gái mỗi người 720 triệu đồng.

Bà Ánh cũng nộp đơn phản tố bổ sung, yêu cầu được chia căn nhà của cố diễn viên Đức Tiến tại Mỹ.

Ngược lại, phía bà Bình Phương không đồng ý với yêu cầu này của mẹ chồng. Bà cho rằng căn nhà ở Mỹ là tài sản chung của vợ chồng và gắn liền với quyền thừa kế của cả hai. Theo pháp luật tiểu bang California (Mỹ), toàn bộ tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân đều mặc nhiên là tài sản chung.

Ngoài ra, căn nhà này hiện đang thế chấp tại ngân hàng, bà Phương vẫn đang trả lãi, thời hạn vay đến năm 2041. Về nguyên tắc, tài sản đang thế chấp không thể phân chia nếu chưa có sự đồng ý của bên nhận thế chấp. Vì vậy, yêu cầu phản tố của bà Ánh về việc chia căn nhà tại Mỹ là không có cơ sở pháp luật.