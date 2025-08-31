Mẹ cố diễn viên Đức Tiến đòi con dâu chia nhà gần 22 tỷ đồng ở Mỹ

TAND TPHCM vừa mở lại phiên họp công khai chứng cứ mới và hòa giải vụ án tranh chấp di sản thừa kế của Hoàng Đức Tiến (cố diễn viên Đức Tiến) giữa nguyên đơn Nguyễn Bình Phương và bị đơn Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ chồng).

Trước đó, phiên họp dự kiến diễn ra vào giữa tháng 8 nhưng bị hoãn để các bên bổ sung thêm tài liệu.

Phía bị đơn có bổ sung yêu cầu phản tố. Bà Ánh cho biết, ngoài tài sản ở Việt Nam, trong quá trình chung sống, nguyên đơn và con trai của bà còn tạo lập được một căn nhà ở Mỹ trị giá khoảng 830.000 USD (tương đương 21,8 tỷ đồng).

Bà Ánh trao đổi cùng các luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho mình (Ảnh: Đàm Văn Hùng).

Căn nhà này hiện do bà Phương quản lý, sử dụng. Bị đơn cho rằng, theo pháp luật Việt Nam, khi con trai bà mất không có di chúc (di chúc bà Phương xuất trình được cho là không hợp pháp), thì 50% giá trị căn nhà là di sản Đức Tiến để lại và phải chia đều cho các hàng thừa kế.

Theo bà Ánh, căn nhà tại phường Hiệp Bình (trước đây là phường Linh Đông, TP Thủ Đức, trị giá hơn 6 tỷ) là tài sản chung của bà và con trai. Bà đề nghị tòa xác định bà được hưởng 50% giá trị; 50% còn lại sau khi chia bà được hưởng thêm 20% công sức quản lý, tôn tạo bảo quản; phần còn lại chia đều cho các hàng thừa kế.

Đối với miếng đất tại Long An (trị giá hơn 1 tỷ đồng), bà Ánh cho rằng đây là tài sản riêng của Đức Tiến nên chia đều cho các hàng thừa kế.

Như vậy, theo bà Ánh, tổng di sản thừa kế Đức Tiến để lại gồm 50% giá trị căn nhà bên Mỹ, 50% căn nhà ở Thủ Đức và miếng đất tại Long An (ước tính tổng cộng khoảng 14 tỷ đồng), chia đều cho 3 người thừa kế.

Bà Ánh đồng ý cấn trừ phần mình được hưởng để nhận hiện vật là căn nhà tại Thủ Đức (cũ). Nguyên đơn sẽ nhận hiện vật là căn nhà ở Mỹ và hoàn trả cho bà số tiền gần 3 tỷ đồng.

Ngược lại, phía nguyên đơn cho rằng, căn nhà tại Mỹ được xác lập quyền sở hữu theo văn tự (Grant Deed) ngày 6/12/2017. Trong đó, có điều khoản ghi rõ đây là tài sản chung của vợ chồng và gắn với quyền thừa kế của cả 2.

Theo pháp luật tiểu bang California toàn bộ tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân đều mặc nhiên là tài sản chung. Khi một bên qua đời, người còn lại sẽ trở thành chủ sở hữu hợp pháp duy nhất của toàn bộ căn nhà, không cần qua thủ tục phân chia di sản, phù hợp với quy định pháp luật và nội dung văn tự mua bán đã ghi nhận.

Theo nguyên đơn căn nhà này hiện vẫn thế chấp tại ngân hàng với dư nợ gốc hơn 301.000 USD và bà Phương đang phải trả lãi suất, thời hạn vay đến 2041. Vì vậy, về nguyên tắc, không thể đem ra phân chia nếu chưa có sự đồng ý của bên nhận thế chấp.

Đồng thời, bà Phương cho rằng, tòa án Việt Nam chỉ giải quyết tranh chấp bất động sản trên lãnh thổ Việt Nam. Như vậy, yêu cầu phản tố của bà Ánh về việc chia căn nhà ở Mỹ không có cơ sở pháp luật.

Do đó, phía Bình Phương cho rằng yêu cầu phản tố của bà Ánh về việc chia căn nhà tại Mỹ là không có cơ sở pháp luật.

Trong các buổi làm việc trước, phía nguyên đơn đã nộp cho tòa nhiều tài liệu chứng minh gia đình bà Phương gửi tiền từ Mỹ về để Đức Tiến mua đất, xây nhà từ trước khi kết hôn.

Theo nguyên đơn từ năm 2008 gia đình chị đã gửi về 50.000 USD để Đức Tiến mua đất, xây nhà ở Thủ Đức. Năm 2011 chị tiếp tục mang thêm 10.000 USD trả nợ. Năm 2015, vợ chồng mua thêm thửa đất tại Long An cũng từ tiền chị gửi từ Mỹ.

Bà Phương khẳng định các tài sản trên được hình thành trong hôn nhân với cố diễn viên Đức Tiến là tài sản riêng, bác bỏ việc mẹ chồng có đóng góp. Bà giữ nguyên yêu cầu khởi kiện được nhận hiện vật là hai tài sản và chấp nhận thanh toán cho bà Ánh phần 2/3 suất thừa kế không phụ thuộc di chúc (khoảng 600 triệu đồng).