Viện kiểm sát kháng nghị tăng hình phạt kẻ lừa "chạy án"

Ngày 21/12, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã kháng nghị bản án sơ thẩm đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo Trần Thanh Luận (51 tuổi, trú tại phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Nguyễn Lợi (trú tại tỉnh Đắk Lắk) bị tòa kết án 2 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy nên đã nhờ Trần Thanh Luận tìm cách giảm án giúp.

Bị cáo Trần Thanh Luận tại phiên tòa phúc thẩm (Ảnh: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk).

Để chiếm đoạt tài sản của Lợi, Luận nhận lời và hứa sẽ lo giảm được án. Qua trao đổi, Lợi đã chuyển cho Luận 45 triệu đồng để giải quyết công việc.

Tiếp đó, Lợi có trình bày việc mong muốn được "giảm án xuống từ 6 tháng đến 1 năm", Luận cho rằng cần thêm tiền. Sau đó, Lợi đã chuyển khoản nhiều lần vào tài khoản của Luận với số tiền 28 triệu đồng.

Chưa dừng lại, Luận đã đề nghị chuyển thêm tiền để được "hưởng án treo" và được Lợi đồng ý. Để thực hiện, Luận đến nhà Lợi nhận thêm 90 triệu đồng và viết giấy đã mượn 160 triệu đồng để Lợi giữ làm tin.

Bị cáo Nguyễn Lợi sau đó bị tòa phúc thẩm tuyên giữ nguyên bản án 2 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Biết mình bị lừa, Lợi liên hệ Luận nhiều lần để đòi tiền nhưng đối tượng đã cắt liên lạc. Lợi sau đó đến công an trình báo và cung cấp các bằng chứng tố cáo Luận.

Bị cáo Trần Thanh Luận bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phía Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk kháng nghị tăng mức án phạt đối với bị cáo Luận.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk chấp nhận kháng nghị của viện kiểm sát, tuyên phạt Trần Thanh Luận mức án 3 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.