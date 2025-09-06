Tự ý bán 5ha đất của người quen, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Ngày 6/9, thông tin từ Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị đã tổ chức xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Ngô Văn Quyết (41 tuổi, trú tại tỉnh Lâm Đồng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, tháng 4/2022, Quyết đến nhà anh rể tại xã Nam Ka, tỉnh Đắk Lắk để sinh sống. Tại đây, Quyết có quen biết với bà T. (62 tuổi, trú tại tỉnh Lâm Đồng) và được bà T. nhờ bán thửa đất hơn 5,3ha.

Bị cáo Ngô Văn Quyết tại phiên tòa (Ảnh: Tiến Hà).

Tháng 6/2022, do thiếu tiền tiêu xài, Quyết nảy sinh ý định chiếm đoạt thửa đất nêu trên để bán lấy tiền nên đã nói dối bà T. cho Quyết mượn đất để canh tác trồng mì (sắn) và được bà T. đồng ý.

Quyết nhờ người rao bán thửa đất trên và hứa sẽ trả tiền công 100 triệu đồng cho người môi giới thành công.

Khi thấy thông tin về thửa đất được đăng tải trên mạng xã hội, anh L.C.T. (37 tuổi, trú tại tỉnh Bình Phước cũ) đã đến Đắk Lắk thỏa thuận việc mua đất và được Quyết chốt bán với giá hơn 1,8 tỷ đồng. Quyết nhận cọc 280 triệu đồng và hẹn có trích lục thửa đất đứng tên anh T. sẽ nhận đủ số tiền còn lại.

Sau đó, Quyết đã nhờ một cán bộ địa chính xã Nam Ka tên D. làm trích lục thửa đất này.

Ngày 21/12/2022, Quyết gặp anh T. để làm hợp đồng sang nhượng đất và có trao đổi về việc anh D. sẽ cung cấp các giấy tờ liên quan đến thửa đất. Tiếp đó, anh D. đưa một tập giấy tờ gồm phiếu xác nhận kết quả đo đạc thửa đất, tờ khai phí trước bạ nhà đất... để anh T. đi làm trích lục đất.

Tin tưởng, anh T. đã đồng ý làm thủ tục mua bán đất. Phát hiện diện tích đất trong hợp đồng mua bán ít hơn so với hợp đồng đặt cọc nên anh T. đã trừ 140 triệu đồng và đưa cho Quyết hơn 1,3 tỷ đồng (anh T. giữ lại 100 triệu đồng, hẹn khi dọn dẹp xong mặt bằng và có trích lục đất sẽ đưa hết).

Ngày 19/1/2023, Quyết dọn dẹp xong mặt bằng nên anh T. chuyển cho Quyết thêm 50 triệu đồng.

Ngày 20/2/2023, Quyết tiếp tục lừa dối, bán thêm cho anh T. thửa đất sát bên với giá 70 triệu đồng. Tổng cộng số tiền mà Quyết đã chiếm đoạt của anh T. là hơn 1,7 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền có được, Quyết đã tiêu xài cá nhân.

Tháng 6/2023, bà T. phát hiện người lạ đang trồng cây trên diện tích của mình nên phát hiện việc bị Quyết chiếm đoạt đất.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định thửa đất mà Quyết lừa bán cho anh T. nằm trong số diện tích đất thuộc quyền quản lý, sử dụng của Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Ka.

Ngày 10/12/2010, UBND tỉnh Đắk Lắk có quyết định thu hồi hơn 433ha đất của Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Ka để giao UBND huyện Lắk (cũ) quản lý.

Ngày 9/7/2012, UBND huyện Lắk có quyết định phê duyệt dự án quy hoạch chi tiết 430ha đất định canh cho đồng bào các dân tộc xã Nam Ka thiếu đất sản xuất do thu hồi để xây dựng thủy điện buôn Tua Srah, tuy nhiên, chính quyền chưa bố trí cho hộ gia đình, cá nhân nào.

Có 5 hộ dân đã khai hoang hơn 5ha đất để canh tác. Đến năm 2020, cả 5 hộ dân đã viết giấy tay để bán số đất này cho bà T..

Cũng theo cáo trạng, anh D. cán bộ địa chính xã Nam Ka được xác định do không làm được trích lục đất đã trả tiền lại cho Quyết và không biết việc Quyết sang nhượng đất cho anh T. là để thực hiện hành vi lừa đảo.

Đồng thời, không có tài liệu chứng minh giữa anh D. và Quyết có thỏa thuận, bàn bạc chia tiền từ việc chiếm đoạt tiền từ việc lừa đảo. Do đó, cơ quan công an không đề cập xử lý.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Ngô Văn Quyết 14 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Buộc bị cáo bồi thường cho anh T. số tiền hơn 1,7 tỷ đồng và hơn 300 triệu đồng mà anh T. đã đầu tư trồng trọt trên thửa đất này.