Gửi 250 triệu đồng kèm tin nhắn “chuyển tiền anh Tâm xin án treo”

Ngày 17/9, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Trần Hải (SN 1970, trú tại thành phố Đà Nẵng) và Lưu Xuân Tâm (SN 1979, trú tại tỉnh Đồng Nai).

Theo cáo trạng, cuối năm 2022, Tâm gặp Lương Văn Quân tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. Thời điểm này anh Quân đang bị điều tra về tội Đánh bạc, còn Tâm bị điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do liên quan đến một vụ chạy án.

Bị cáo Lưu Xuân Tâm tại phiên tòa (Ảnh: Hoàng Lam).

Giữa tháng 3/2023, cả hai được tại ngoại phục vụ điều tra. Tâm nói với Quân, việc mình được tại ngoại là do một người tên Hải, làm việc ở Viện kiểm sát nhân dân tối cao giúp. Anh ta đang nhờ người này chạy án treo. Tưởng thật, Tâm nhờ Quân giúp chạy án treo cho mình.

Tâm gửi cáo trạng của Quân cho Trần Hải để “nghiên cứu” và báo giá chạy án treo là 700 triệu đồng.

Ngày 14/5/2023, Tâm yêu cầu anh Quân chuyển 20 triệu đồng để “tiếp người anh Hải về”. Số tiền này Tâm dùng để trả nợ cá nhân.

3 ngày sau, Tâm yêu cầu anh Quân chuyển 700 triệu đồng chạy án. Do chưa có đủ tiền nên anh Quân đã chuyển vào tài khoản ngân hàng của Tâm 250 triệu đồng với nội dung “chuyển tiền anh Tâm xin án treo”. Số tiền này Tâm chuyển cho Hải.

Trong 2 ngày, 18-19/5/2023, anh Quân chuyển khoản cho Tâm số tiền 450 triệu đồng. Tâm đưa cho Hải 400 triệu, giữ lại 50 triệu đồng.

Khoảng mấy ngày sau, Trần Hải nói với Tâm do vụ án có nhiều người nên muốn chạy được án treo cho Quân phải có thêm tiền để chạy cho đồng phạm. Do đó, Trần Hải nói Tâm lấy của anh Quân thêm số tiền 300 triệu đồng.

Sau khi thương lượng, Quân đưa cho Tâm 260 triệu đồng. Số tiền này Tâm chuyển cho Hải 110 triệu đồng và đưa cho một người khác theo chỉ đạo của Hải 80 triệu đồng, số tiền còn lại Tâm dùng chi tiêu cá nhân.

Bị cáo Trần Hải (Ảnh: Hoàng Lam).

Ngày 11/6/2023, theo yêu cầu của Tâm, anh Quân tiếp tục chuyển cho người này 20 triệu đồng.

Tổng số tiền anh Quân chuyển cho Tâm để nhờ chạy án là 1 tỷ đồng. Ngày 22/6/2023, Lương Văn Quân bị Tòa án nhân dân thành phố Vinh (cũ) tuyên phạt 4 năm tù về tội Đánh bạc.

Biết bị Tâm lừa, anh Quân đã tố cáo hành vi của người này đến cơ quan công an.

Tại phiên tòa, 2 bị cáo Trần Hải và Lưu Xuân Tâm đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan chức năng xác định, Hải chỉ đạo, thống nhất với Tâm chiếm đoạt của bị hại 930 triệu đồng. Ngoài ra, Tâm phải chịu trách nhiệm về 70 triệu đồng lấy của anh Quân trong thời gian nhận chạy án.

Tâm khai nhận, để anh Quân tin tưởng về việc chạy án, anh ta đã cung cấp thông tin của một người tên Hải, cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhưng kèm đặc điểm nhận diện (giọng nói) và số điện thoại Trần Hải. Nhờ vậy anh ta đã qua mặt được nạn nhân để lừa chạy án.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt Lưu Xuân Tâm 14 năm tù, tổng hợp bản án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị tuyên trong phiên tòa cuối năm 2023, bị cáo phải chấp hành 18 năm tù. Bị cáo Trần Hải bị tuyên phạt 12 năm tù.