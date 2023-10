Viện kiểm sát đề nghị gì vụ đại gia Đức An kiện siêu mẫu Ngọc Thúy?

Chiều 26/10, TAND TPHCM tiếp tục phiên tòa xét xử vụ tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn giữa nguyên đơn Nguyễn Đức An (61 tuổi, Việt kiều Mỹ) và bị đơn Phạm Thị Ngọc Thúy (43 tuổi, siêu mẫu Ngọc Thúy).

Mở đầu phiên tòa, đại diện VKSND TPHCM phát biểu quan điểm về vụ án.

Theo đại diện VKSND TPHCM, trong quá trình tố tụng, nguyên đơn rút một phần yêu cầu khởi kiện. Xét việc rút yêu cầu của ông An là phù hợp với quy định pháp luật nên đề nghị HĐXX đình chỉ giải quyết.

Bên cạnh đó, tại tòa, nguyên đơn bổ sung thêm một số yêu cầu. Cơ quan công tố cho rằng yêu cầu của chồng cũ siêu mẫu Ngọc Thúy vượt quá nội dung ban đầu nên không xem xét.

Siêu mẫu Ngọc Thúy tại tòa (Ảnh: Tiến Dũng).

Ông An cho rằng mình gửi 13 triệu USD từ Mỹ về Việt Nam cho bà Thúy để mua các tài sản. Về nguồn gốc hình thành số tiền trên, ông An nói đây là tài sản riêng của mình được hình thành trước hôn nhân. Tuy nhiên, đại diện VKSND TPHCM cho rằng không có căn cứ xác định ông An đã gửi về.

Tại tòa, bà Thúy phản tố yêu cầu chia đôi tài sản đang tranh chấp. Đồng thời, bà này thừa nhận ông An có gửi tiền nhưng mua các tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.

Đại diện cơ quan công tố cho rằng giữa 2 người này có quan hệ hôn nhân nên những tài sản được hình thành trong giai đoạn hôn nhân là tài sản chung.

Tại tòa, đại diện ông An cho rằng nếu trường hợp tòa xác định tài sản tranh chấp là tài sản chung, đề nghị HĐXX xem xét công sức đóng góp và chia theo tỷ lệ nguyên đơn được 70% và bà Thúy 30%.

Trình bày quan điểm, VKSND TPHCM cho rằng những tài sản của 2 đương sự được hình thành trong thời kỳ hôn nhân, ông An không có chứng cứ mình đóng góp nhiều hơn hay nhờ bà Thúy đứng tên hộ. Từ đó, đại diện cơ quan công tố đề nghị HĐXX chia đôi khối tài sản tranh chấp.

Đối với 4 căn hộ tại đường Pasteur (quận 1), đại diện VKSND đề nghị HĐXX giao cho bà Thúy và người này phải thanh toán cho ông An số tiền hơn 18 tỷ đồng (50% giá trị tài sản). Ngược lại, 5 căn hộ tại đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1), cơ quan công tố đề nghị tòa giao cho nguyên đơn và phải có nghĩa vụ thanh toán bà Thúy số tiền 22,2 tỷ đồng (50% giá trị tài sản).

Đối với căn biệt thự trên đường D2 (quận Bình Thạnh), VKSND TPHCM đề nghị tòa giao cho bà Thúy và bị đơn phải thanh toán cho nguyên đơn giá trị 50% tài sản trên.

Đối với những tài sản khác như biệt thự tại Phan Thiết, bất động sản tại quận 7, cổ phần, tiền trong tài khoản… đại diện VKSND TPHCM đề nghị HĐXX xác định là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân giữa nguyên đơn, bị đơn và chia đôi.

Từ những phân tích trên, đại diện VKSND đề nghị HĐXX chấp nhận một phần đơn khởi kiện của nguyên đơn và một phần phản tố của bị đơn.

Ngày 1/11, HĐXX sẽ đưa ra phán quyết về vụ án.

Theo hồ sơ vụ án, ông An và Thúy kết hôn tại Mỹ vào năm 2006, có 2 con chung. Đến tháng 3/2008, vợ chồng họ ly hôn tại tòa án bang California, Mỹ.

Hai năm sau ông An gửi đơn kiện đến TAND TPHCM, yêu cầu vợ cũ trả lại 39 loại tài sản mua tại Việt Nam.

Nguyên đơn cũng cho biết, sau khi ly hôn tại Mỹ, Tòa thượng thẩm bang California ghi nhận sự thỏa thuận của đương sự, quyết định ngoài các tài sản riêng được hai bên thừa nhận, Ngọc Thúy phải chuyển các tài sản đang sở hữu tại Việt Nam vào công ty chung để giao cho các con khi đủ 18 tuổi. Do Ngọc Thúy không thực hiện phán quyết trên nên ông tiếp tục yêu cầu tòa buộc vợ cũ phải giao lại toàn bộ tài sản cho các con.