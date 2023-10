Tranh luận căng thẳng vụ siêu mẫu Ngọc Thúy bị đòi hàng trăm tỷ đồng

Ngày 16/10, phiên tòa xét xử vụ tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn giữa nguyên đơn Nguyễn Đức An (61 tuổi, Việt kiều Mỹ) và bị đơn Phạm Thị Ngọc Thúy (43 tuổi, siêu mẫu Ngọc Thúy) bước vào phần tranh luận.

Đại gia Đức An thay đổi người đại diện

Tháng 9 vừa qua, sau 3 ngày làm việc tòa quyết định tạm dừng để thu thập chứng cứ. Sau đó, phía ông An thay đổi người đại diện cho mình để dự tòa.

Trong ngày làm việc hôm nay, tòa dành phần lớn thời gian cho các bên đưa ra quan điểm tranh luận.

Người đại diện của ông An tại phiên tòa trước còn phiên tòa hôm nay người này tham gia tố tụng với vai trò luật sư bảo vệ nguyên đơn (Ảnh: Xuân Duy).

Trình bày với HĐXX, người đại diện của đại gia Đức An nói trong trường hợp, nếu tòa công nhận một số tài sản là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân giữa nguyên đơn và bị đơn, phía ông An đề nghị chia theo tỷ lệ 7/3 (ông An 70% và bà Thúy 30%). Đồng thời, người đại diện đại gia Đức An bày tỏ mong muốn sẽ nhận lại các tài sản và bà Thúy sẽ nhận tiền.

Ngược lại, phía bị đơn không đồng ý với đề nghị chia 7/3 và xác định đã là tài sản chung thì cần chia đôi.

Kết thúc phần xét hỏi, luật sư của ông An trình bày hàng loạt căn cứ đề nghị HĐXX chấp nhận đơn khởi kiện. Luật sư cho rằng thân chủ mình kinh doanh tại Mỹ đã tích lũy được một khối tài sản rồi chuyển cho bị đơn để mua các tài sản tại Việt Nam.

Đồng thời, luật sư của nguyên đơn cho rằng, quá trình tố tụng mẹ của bị đơn cho rằng tất cả tài sản con gái mình mua đều có nguồn gốc từ việc ông Nguyễn Đức An chuyển tiền.

"Chỉ trong một thời gian ngắn là các năm 2007, 2008 khi không đi làm việc, liên tục sinh con bị đơn làm cách nào để có thể tạo ra nguồn thu nhập hàng triệu USD. Theo bị đơn khai là hơn 136 tỷ đồng để mua bất động sản tại Việt Nam?", luật sư của ông An lập luận.

Từ những phân tích trên, luật sư của nguyên đơn đề nghị tòa công nhận 9 căn hộ tại quận 1, 1 căn biệt thự tại quận Bình Thạnh, 1 căn hộ tại quận 7 (TPHCM), 5 căn biệt thự tại Bình Thuận là tài sản riêng của mình.

Ngoài những yêu cầu trên, nguyên đơn đề nghị HĐXX buộc bị đơn trả lại cho mình số tiền hơn 200 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền đòi được từ vợ cũ, ông An đề nghị tòa chuyển vào tài khoản của con (con chung giữa ông An và bà Thúy).

Về yêu cầu phản tố của siêu mẫu Ngọc Thúy, luật sư bảo vệ cho ông An đề nghị HĐXX không chấp thuận vì không có căn cứ để xem xét, chấp thuận.

Siêu mẫu Ngọc Thúy muốn nhận tài sản

Tới lượt mình, luật sư bảo vệ quyền lợi cho bà Thúy không đồng ý các quan điểm phía nguyên đơn đưa ra. Người bảo vệ cho vợ cũ ông An cho rằng giữa 2 người này có quan hệ vợ chồng và các tài sản phát sinh trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung.

Ngọc Thúy tại phiên tòa hồi tháng 9 (Ảnh: Xuân Duy).

Nguyên đơn cho rằng ông An chuyển 13 triệu USD từ Mỹ về Việt Nam cho siêu mẫu Ngọc Thúy để mua các tài sản. Phản bác quan điểm này, luật sư của bị đơn nói phía nguyên đơn không có căn cứ chứng minh con số trên.

Về số tiền 47 tỷ đồng và 700.000 USD ông An chuyển cho bà Thúy, người bảo vệ cho bị đơn nói đây là tài sản chung phát sinh trong quá trình hôn nhân nên cần phải chia đôi.

Đối với quan điểm cho rằng ông An nhờ bà Thúy đứng tên giúp do thời điểm xác lập tài sản nguyên đơn không có quốc tịch Việt Nam. Bác bỏ quan điểm trên, luật sư nói nguyên đơn và bị đơn là vợ chồng nên việc đứng tên giúp là không phù hợp với thực tế.

Từ đó, luật sư của siêu mẫu Ngọc Thúy xác định không có căn cứ xác định tài sản tranh chấp là tài sản riêng của nguyên đơn và không có thỏa thuận về tài sản trước thời kỳ hôn nhân.

Tỷ lệ đóng góp trong thời kỳ hôn nhân, luật sư cho rằng bà Thúy có nhiều đóng góp nên các tài sản phát sinh trong thời kỳ hôn nhân phải được chia đôi. Đồng thời, người bảo vệ cho bị đơn đề nghị HĐXX tuyên cho thân chủ mình nhận lại tài sản vì siêu mẫu Ngọc Thúy là người mua, quản lý trong nhiều năm và bị đơn sẽ thanh toán cho nguyên đơn số tiền tương đương 50% giá trị tài sản.

Tới lượt mình, siêu mẫu Ngọc Thúy bày tỏ mong muốn HĐXX xem xét bảo vệ quyền lợi cho mình cùng 2 người con nhỏ.