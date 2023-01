Vì sao Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam bị bắt?

Ngày 11/1, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đặng Việt Hà - Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam - về tội Nhận hối lộ.

Ông Đặng Việt Hà bị bắt tạm giam về tội Nhận hối lộ (Ảnh: Công an cung cấp).

Các quyết định và lệnh trên đã được VKSND TPHCM phê chuẩn để thực hiện. Quá trình điều tra thu thập tài liệu chứng cứ đều đảm bảo, khách quan chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Theo Công an TPHCM, các bị can khác đã chung chi hàng trăm triệu đồng cho ông Đặng Việt Hà để cấp giấy phép thành lập các trung tâm đăng kiểm, dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật.

"Hàng tháng, hàng quý, các trạm đăng kiểm đều chung chi tiền cho ông Đặng Việt Hà, lãnh đạo phòng ban và cán bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam", lãnh đạo Công an TPHCM thông tin.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khám xét 13 trung tâm đăng kiểm, khởi tố 84 bị can bị can về các tội Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Giả mạo trong công tác.

Trong đó có 80 bị can là Giám đốc, phó giám đốc, nhân viên các Trung tâm Đăng kiểm và các đối tượng môi giới; 3 bị can là cán bộ thuộc Phòng Kiểm định xe cơ giới thuộc Cục Đăng Kiểm bị khởi tố về tội Nhận hối lộ gồm: ông Trần Anh Quân (Quyền trưởng Phòng kiểm định xe cơ giới); ông Đặng Trần Khanh (Phó Trưởng Phòng kiểm định xe cơ giới); ông Phạm Đức Ngọc (Chuyên viên Phòng kiểm định xe cơ giới).