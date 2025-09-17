Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam lĩnh 4 năm 6 tháng tù, phạt 2 tỷ đồng

Trưa 17/9, HĐXX đưa ra phán quyết đối với bị cáo Phạm Văn Tam (Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo), Phạm Xuân Tình (Tổng giám đốc Công ty, em trai ông Tam).

Được nói lời sau cùng, bị cáo Tam mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm được trở về, đóng góp cho xã hội. Bị cáo Tình cũng xin được khoan hồng, giảm nhẹ mức án.

Bị cáo Phạm Văn Tam nói lời sau cùng (Ảnh: Lê Trai).

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo tại tòa, HĐXX xác định cáo trạng truy tố bị cáo Phạm Văn Tam và em trai là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Theo HĐXX, hành vi của Chủ tịch Asanzo và đồng phạm là nguy hiểm cho xã hội, gây thất thu ngân sách thuế, ảnh hưởng trị an xã hội. Các bị cáo đã có nhiều năm hoạt động trong kinh doanh nên hiểu rõ hậu quả hành vi của mình, nhưng vì động cơ vụ lợi mà vẫn phạm tội.

Tòa ghi nhận cho bị cáo Tam, Tình một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt, nộp lại toàn bộ tiền khắc phục hậu quả.

Từ những phân tích trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Tam 2 tỷ đồng về tội Trốn thuế, 4 năm 6 tháng tù về tội Buôn lậu. Liên quan vụ án, bị cáo Phạm Xuân Tình bị phạt 2 năm 6 tháng tù về tội Trốn thuế.

Bị cáo Phạm Văn Tam và em trai (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Theo cáo trạng, từ 13/8 đến 7/10/2019, đoàn thanh tra Cục Thuế TPHCM (nay là Chi cục Thuế khu vực II) kiểm tra Công ty Asanzo về nghĩa vụ thuế giai đoạn 2016-7/2019. Kết quả cho thấy, Asanzo mua linh kiện từ Công ty Trần Thoàn, ký hợp đồng gia công với Công ty VTB, sau đó lắp ráp điều hòa bán cho Công ty Điện lạnh Asanzo nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai thuế.

Doanh nghiệp này còn sử dụng hóa đơn GTGT không hợp pháp để hạch toán đầu vào, khai thuế với danh nghĩa thương mại. Công ty Trần Thoàn trực tiếp xuất hóa đơn cho Công ty Điện lạnh Asanzo. Ngày 30/10/2019, Cục Thuế TPHCM chuyển hồ sơ có dấu hiệu tội phạm sang Công an TPHCM. Kết luận giám định xác định Asanzo trốn thuế hơn 15,7 tỷ đồng (2017 đến quý II/2019).

Ngoài ra, ông Phạm Văn Tam bị cáo buộc sử dụng Công ty Sa Huỳnh nhập lậu 1.300 lò nướng thủy tinh từ Trung Quốc. Ngày 5/9/2018, công ty này khai báo nhập linh kiện trị giá 212 triệu đồng, nhưng kiểm tra thực tế là sản phẩm đồng bộ mới 100%.

Hải quan từ chối thông quan, chuyển hồ sơ điều tra. Hội đồng định giá xác định lô hàng trị giá hơn 414 triệu đồng.