Vi “Ngộ” lĩnh 3 năm tù vì đưa hối lộ để chạy án

Sáng 31/12, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt Nguyễn Văn Vi (SN 1981, tức Vi “Ngộ”, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) 3 năm tù về tội Đưa hối lộ.

Cùng bị đưa ra xét xử trong vụ án còn có bị cáo Hoàng Nam Liên (SN 1966, nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghi Lộc cũ, Nghệ An) bị tuyên phạt 3 năm tù về tội Môi giới hối lộ và Đánh bạc; Lê Cao Tâm (SN 1972, trú tại phường Thành Vinh, Nghệ An) bị tuyên phạt 6 tháng tù về tội Đánh bạc.

Vi "Ngộ " (bìa phải) tại phiên tòa (Ảnh: Hoàng Dương).

Theo cáo trạng, do có mối quan hệ từ trước, Nguyễn Văn Vy đã liên hệ, nhờ Hoàng Nam Liên chạy giảm án cho Nguyễn Ngọc Hòa (tức Hòa “Chua”) đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam số 3, đóng trên địa bàn huyện Tân Kỳ cũ, Nghệ An.

Trong các năm 2023 và 2024, Nguyễn Văn Vi đã chuyển cho Liên số tiền 350 triệu đồng để chạy án.

Hoàng Nam Liên khai nhận đã nhận số tiền trên từ Vi và đưa cho ông Phan Quý Hương, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An 280 triệu đồng với mục đích xin giảm án phạt tù cho Hòa "Chua". Số tiền còn lại Hoàng Nam Liên hưởng lợi, sử dụng chi tiêu cá nhân.

Ngoài ra, Liên còn có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với Lê Cao Tâm vào ngày 10/7/2024 với số tiền hơn 5 triệu đồng.

Trước đó ngày 26/12, Nguyễn Văn Vi đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 6 tháng tù trong vụ án Trốn thuế.