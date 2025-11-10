Sắp xét xử 28 bị cáo trong vụ án xảy ra tại TAND cấp cao ở Đà Nẵng

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định ngày 18/11, sẽ mở phiên tòa xét xử 28 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao ở Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng).

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 10 ngày.

Hội đồng xét xử gồm 3 người (1 thẩm phán, 2 hội thẩm nhân dân); 4 kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội và Viện kiểm sát nhân dân Tối cao (biệt phái công tác về Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội) được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm tại phiên tòa.

28 bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới nhận hối lộ.

Cựu Phó Chánh án Phạm Việt Cường (Ảnh: Đ.N.).

Trong số 28 bị cáo của vụ án này có 10 người nguyên là lãnh đạo, thẩm phán, công chức Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và Tòa án nhân dân địa phương; 3 bị cáo nguyên là kiểm sát viên, nhân viên ngành kiểm sát nhân dân; 2 bị cáo nguyên là chấp hành viên, công chức cơ quan thi hành án dân sự; 4 bị cáo là luật sư, nhân viên văn phòng luật sư,...

Trong đó có ông Phạm Việt Cường (cựu Thẩm phán, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, nay là Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng); Lê Phước Thạnh (cựu kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, nay là Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng);

Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, nay là Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng).

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2024, 28 bị cáo bị đưa ra xét xử có hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng, để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng “có lợi” cho người đưa hối lộ.