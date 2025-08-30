Giang hồ Vi “Ngộ” và vợ bị khởi tố tội Trốn thuế

Ngày 30/8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố đối với vụ án hình sự Trốn thuế xảy ra tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can Nguyễn Văn Vi (tức Vi “Ngộ”) và vợ của Nguyễn Văn Vi là Phạm Thị Hương Giang (SN 1980, trú tại 130 Đào Duy Từ, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa (nay là phường Hạc Thành) cũng về tội Trốn thuế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng vụ án (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Ngày 29/8, Cơ quan điều tra đã khám xét nơi làm việc của Phạm Thị Hương Giang tại lô A22 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Các quyết định nêu trên đều đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê chuẩn.

Ngoài việc đã bị khởi tố về các tội Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, đến ngày 29/8, Nguyễn Văn Vi bị khởi tố thêm tội Trốn thuế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 30/6, Nguyễn Văn Vi bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố về tội Đưa hối lộ.

Trong khi đó, các bị can Nguyễn Huy Tùng, Đào Mạnh Linh và Lê Thị Tính bị khởi tố về hành vi Phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Tiếp đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty cổ phần khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro (có trụ sở tại số 55 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng Trần Ngọc Tài, Nguyễn Văn Dũng và Phan Hoàng Quân, về cùng tội danh trên.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng khởi tố bổ sung tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng đối với Nguyễn Văn Vi, cùng các đối tượng Nguyễn Huy Tùng, Đào Mạnh Linh và Lê Thị Tính.