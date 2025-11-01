Vay hơn 21 tỷ đồng, người phụ nữ dàn kịch tinh vi để "xù nợ"

Ngày 1/11, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã bắt giữ 3 đối tượng trong vụ dàn cảnh để cưỡng đoạt 21,5 tỷ đồng của người dân.

Các đối tượng bị bắt gồm Lù Thị Quyên Di (41 tuổi), Trần Thị Huyền Trang (35 tuổi), cùng trú tại xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk và Đặng Đình Mạnh (44 tuổi), trú tại xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi.

Cả 3 đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Đức Nguyễn).

Theo điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2024 đến tháng 9/2025, Di đã nhiều lần vay tiền của bà V. (48 tuổi, trú xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) để đáo hạn ngân hàng và nợ lại số tiền 21,5 tỷ đồng.

Để chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã vay, Di lên kế hoạch thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của bà V..

Ngày 11/9, Di liên hệ nhờ Trang và Mạnh cùng tham gia, hù dọa, dựng cảnh nhóm này tố giác hành vi cho vay lãi nặng của bà V. đến cơ quan công an. Các đối tượng đe dọa bằng lời nói và yêu cầu bà V. phải viết giấy xóa nợ cho Di số tiền 21,5 tỷ đồng.

Liên tục bị các đối tượng tra tấn tinh thần, đe dọa, bà V. do sợ hãi đã viết giấy xóa toàn bộ khoản nợ cho Di. Sau đó, bà V. đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc điều tra, xác định được thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng nhằm chiếm đoạt tiền của người phụ nữ.