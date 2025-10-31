Cán bộ ngân hàng vay 4,8 tỷ đồng của người dân rồi bỏ trốn

Ngày 31/10, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Tống Minh Hòa (32 tuổi, trú tại xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, năm 2024, Hòa giữ chức Phó phòng giao dịch của một ngân hàng ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Bị can Tống Minh Hòa tại cơ quan công an (Ảnh: Uy Nguyễn).

Tháng 5/2024, Hòa tham gia đầu tư tài chính trên mạng và nhận thấy có lãi từ việc đầu tư này, đối tượng đưa ra thông tin gian dối cần tiền để đáo hạn ngân hàng và vay mượn tiền của chị D. (35 tuổi, trú tại phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng).

Tin tưởng Hòa đang làm ở ngân hàng, chị D. đã cho Hòa vay tổng cộng 4,8 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền vay được, Hòa dùng để trả nợ, đầu tư tài chính qua mạng và bị thua lỗ sạch. Biết không còn khả năng trả nợ nên Hòa đã tự ý nghỉ việc rồi bỏ trốn.

Nhận được đơn tố giác từ chị D. cơ quan công an vào cuộc xử lý vụ việc.