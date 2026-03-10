Vây bắt kẻ chém người rồi cố thủ trong nhà trọ ở TPHCM

Chiều 10/3, Công an phường Lái Thiêu bắt giữ một người đàn ông để điều tra hành vi chém người khác trọng thương.

Công an bao vây căn nhà trọ, bắt nghi can chém trọng thương người khác (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, hơn 15h cùng ngày, người dân sống trên đường Lái Thiêu 105 nghe nhiều tiếng la hét. Họ chạy ra và nhìn thấy người đàn ông khoảng 40 tuổi cầm hung khí đuổi theo một người đàn ông khoảng 50 tuổi. Nạn nhân bị thương ở tai, chảy nhiều máu.

Khi người dân đến can ngăn, nghi can tiếp tục tấn công những người này, nhưng may mắn họ tránh kịp.

Nhận tin báo, Công an phường Lái Thiêu đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu, tiến hành làm việc với nghi can, nhưng người này cố thủ trong nhà trọ, không hợp tác.

Xe cứu thương có mặt tại hiện trường (Ảnh: CTV).

Công an phường Lái Thiêu đã huy động lực lượng đến hiện trường, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và khống chế được nghi can, đưa về trụ sở lấy lời khai.

Theo người dân, trước đó nghi can và nạn nhân có ngồi nhậu với nhau.