Vây bắt kẻ chém người rồi cố thủ trong nhà trọ ở TPHCM
(Dân trí) - Người đàn ông sau khi dùng dao chém trọng thương một người khác trên đường Lái Thiêu 105, phường Lái Thiêu (TPHCM), đã cố thủ trong nhà trọ, không hợp tác khi công an đến làm việc.
Chiều 10/3, Công an phường Lái Thiêu bắt giữ một người đàn ông để điều tra hành vi chém người khác trọng thương.
Theo thông tin ban đầu, hơn 15h cùng ngày, người dân sống trên đường Lái Thiêu 105 nghe nhiều tiếng la hét. Họ chạy ra và nhìn thấy người đàn ông khoảng 40 tuổi cầm hung khí đuổi theo một người đàn ông khoảng 50 tuổi. Nạn nhân bị thương ở tai, chảy nhiều máu.
Khi người dân đến can ngăn, nghi can tiếp tục tấn công những người này, nhưng may mắn họ tránh kịp.
Nhận tin báo, Công an phường Lái Thiêu đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu, tiến hành làm việc với nghi can, nhưng người này cố thủ trong nhà trọ, không hợp tác.
Công an phường Lái Thiêu đã huy động lực lượng đến hiện trường, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và khống chế được nghi can, đưa về trụ sở lấy lời khai.
Theo người dân, trước đó nghi can và nạn nhân có ngồi nhậu với nhau.