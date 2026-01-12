Tạm giữ 2 kẻ cướp giật tài sản ở Đồng Nai và TPHCM

Ngày 12/1, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Nguyễn Văn Vinh (SN 1992, ngụ TPHCM) và Lê Quốc Thân (SN 1988, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, ngày 9/10/2025, Vinh và Thân đến phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai (thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cũ), để tìm người sơ hở, cướp giật tài sản.

Khi đến quốc lộ 13, đoạn qua khu phố 10, phường Chơn Thành, cả hai phát hiện bà N.T.L.H. (SN 1966, ngụ tỉnh Đồng Nai) đi xe máy, trên cổ có sợi dây chuyền. Vinh lái xe áp sát để Thân giật sợi dây chuyền của bà H. rồi tăng ga bỏ chạy.

Nguyễn Văn Vinh (bên trái) và Lê Quốc Thân bị bắt giữ (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Sau đó, cả hai mang sợi dây chuyền đi bán được 38 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.

Ngày 11/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đồng Nai, đã bắt được Vinh và Thân khi cả hai đang lẩn trốn tại phường Tây Nam, TPHCM.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hai người này khai đã thực hiện nhiều vụ cướp giật khác trên địa bàn các phường Bến Cát, Tây Nam thuộc TPHCM (khu vực Bình Dương cũ).

Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.