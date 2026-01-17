Vào rẫy chế tạo gần 2 tạ pháo vì... đam mê

Ngày 17/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự Ngô Đức Phong (23 tuổi, trú tại xã Ea Wer) để điều tra về hành vi sản xuất hàng cấm.

Theo điều tra ban đầu, tháng 4/2025, Phong lên mạng tìm hiểu cách chế tạo các loại pháo hoa trụ, pháo hoa trứng. Sau đó, Phong đặt mua các vật liệu, hóa chất như bột lưu huỳnh, bột đồng, bột nhôm và các hạt nổ.

Đối tượng Ngô Đức Phong (áo đen, ở giữa) bị bắt quả tang cùng tang vật (Ảnh: Công an cung cấp).

Có được các nguyên liệu, Phong mang vào chòi rẫy của gia đình tại thôn 16, xã Ea Wer để chế tạo các loại pháo nổ. Chế tạo xong, Phong mang về nhà tại thôn 15, xã Ea Wer để cất giấu trong phòng ngủ, số còn lại đối tượng cất ở chòi rẫy.

Khi bị công an phát hiện, Phong khai nhận đã sản xuất pháo vì... đam mê cá nhân và mong muốn bán để kiếm lời vào dịp Tết Nguyên đán.

Qua khám xét, công an đã thu giữ 1,8 tạ pháo nổ các loại do Phong tự sản xuất, cùng nhiều tang vật, hóa chất có liên quan.