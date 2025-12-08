Nam thanh niên trộm 17kg khô mực bị truy nã đã ra đầu thú

Sáng 8/12, Công an tỉnh An Giang cho biết, Nguyễn Quốc Thịnh (30 tuổi, thường trú tại Cần Thơ), đối tượng bị đơn vị truy nã về tội Trộm cắp tài sản vừa ra đầu thú.

Đối tượng Thịnh (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan Công an, lợi dụng lúc cửa hàng bán đồ khô trên đường Lâm Quang Ky, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang đóng cửa, Thịnh lấy trộm 17kg khô mực các loại với tổng trị giá hơn 15 triệu đồng.

Khi mở cửa trở lại, chủ cửa hàng khô phát hiện nên đã trình báo công an.

Tại cơ quan công an, Thịnh thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết, để thực hiện hành vi, trưa 31/1, đối tượng này mang theo lưỡi cưa sắt đến cửa hàng này cắt khung sắt rồi đột nhập vào trong cửa hàng trộm 17kg mực sau đó giao cho một người bạn (không rõ lai lịch) đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.