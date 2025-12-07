Bị án gây tai nạn chết người đầu thú sau 7 năm bỏ trốn

Sau hơn 7 năm bỏ trốn khỏi địa phương để tránh thi hành án, Bùi Quang Tuyên (SN 1989, trú tại thôn Nam Phong 2, xã Tân Minh) đã đến Công an phường Dương Kinh, TP Hải Phòng xin đầu thú.

Đối tượng Bùi Quang Tuyên đầu thú tại Công an phường Dương Kinh (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Công an Hải Phòng, tháng 6/2016, Tuyên lái xe máy Honda Wave màu xanh, không gắn biển số, chạy trên đường Phạm Văn Đồng hướng từ Đồ Sơn về Cầu Rào. Khi đến khu vực tổ dân phố Tân Tiến, phường Tân Thành (nay là phường Dương Kinh), xe của Tuyên va chạm với một phụ nữ đi xe đạp cùng chiều, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau điều tra, Công an quận Dương Kinh khởi tố vụ án và năm 2016, Tòa án nhân dân quận tuyên phạt Tuyên 36 tháng tù giam về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Trong thời gian chờ thi hành án, Tuyên rời khỏi nơi cư trú và cắt liên lạc với gia đình. Đến tháng 9/2018, Cơ quan thi hành án hình sự Công an TP Hải Phòng ra quyết định truy nã đối với bị án.

Công an phường Dương Kinh kêu gọi những trường hợp đang trốn thi hành án hoặc bị truy nã sớm ra trình diện để hưởng chính sách khoan hồng.