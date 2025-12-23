Kêu gọi vợ chồng đại gia ở TPHCM ra đầu thú

Viện KSND TPHCM đã ban hành cáo trạng, truy tố 25 bị can trong vụ án Buôn lậu; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Chi cục Thú y vùng VI và các đơn vị liên quan.

Buôn lậu hàng hóa trị giá 1.800 tỷ đồng

Trong số các bị can bị truy tố có Trần Nguyên Bình (43 tuổi), Đỗ Thùy Nhung (44 tuổi, vợ ông Bình), Đoàn Thị Huyền (37 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) và Trần Quốc Trung (35 tuổi, ngụ TP Hà Nội) đang bị truy nã.

Đáng chú ý, Công an TPHCM đã đề nghị Bộ Công an truy nã quốc tế đối với hai bị can Trần Nguyên Bình và Đỗ Thùy Nhung.

Căn nhà của ông Bình và Nhung hiện bỏ trống (Ảnh: Thỏ Mộc).

Theo hồ sơ vụ án, vợ chồng doanh nhân Trần Nguyên Bình đã thành lập 6 công ty, cùng hoạt động tại một địa chỉ ở phường Hiệp Bình, TPHCM, với mục đích nhập khẩu các sản phẩm động vật làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Quá trình hoạt động, các bị can đã chỉ đạo nhân viên thực hiện nhiều hành vi gian dối, như làm giả giấy chứng nhận kiểm dịch hàng nhập khẩu và kê khai sai thông tin về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.

Cụ thể, các bị can đã khai báo gian dối chủng loại hàng hóa để nhập khẩu trái phép 2 lô hàng bột huyết động vật nhai lại có nguồn gốc từ Pháp, trị giá khoảng 6,5 tỷ đồng. Đây là mặt hàng không đủ điều kiện nhập khẩu vào Việt Nam để làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi.

Từ năm 2018 đến thời điểm vụ án bị khởi tố, Trần Nguyên Bình và Đỗ Thùy Nhung tiếp tục chỉ đạo nhân viên làm giả giấy chứng nhận kiểm dịch, khai báo gian dối nguồn gốc xuất xứ các lô hàng là từ Hungary, qua đó nhập khẩu trót lọt 762 lô hàng với tổng trị giá khoảng 1.800 tỷ đồng.

Để thuận lợi cho hoạt động nhập khẩu trái phép, vợ chồng ông Bình đã móc nối và đưa hối lộ cho lãnh đạo, kiểm dịch viên Chi cục Thú y vùng VI. Trong đó, các bị can nhiều lần đưa tiền cho Trần Trung Nhân, Trạm trưởng Trạm kiểm dịch động vật Cảng - Bưu điện thuộc Chi cục Thú y vùng VI, với tổng số tiền 2,9 tỷ đồng.

Kê biên nhiều tài sản

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Nguyên Bình, Đỗ Thùy Nhung, Đoàn Thị Huyền và Trần Quốc Trung. Tuy nhiên, các bị can này đều đã xuất cảnh ra nước ngoài trước thời điểm khởi tố, hiện chưa xác định được nơi cư trú.

Do đó, Công an TPHCM đã ban hành quyết định truy nã, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại địa phương nơi các bị can đăng ký thường trú; đồng thời phát thư kêu gọi vợ chồng ông Bình cùng các đồng phạm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Song song với các biện pháp truy nã, cơ quan tiến hành tố tụng đã chỉ định luật sư bào chữa; giao các quyết định tố tụng cho luật sư và thân nhân của các bị can để thông báo; đồng thời trưng cầu giám định chữ ký, chữ viết của các bị can trên các tài liệu liên quan. Trường hợp các bị can không ra đầu thú hoặc trình diện, mặc dù các quyền tố tụng đã được bảo đảm đầy đủ, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ xem xét truy tố, xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, quá trình điều tra, Công an TPHCM đã kê biên, ngăn chặn việc chuyển dịch 4 thửa đất của vợ chồng ông Bình tại phường Hiệp Bình và xã Hiệp Phước (TPHCM), cùng nhiều ô tô liên quan đến vụ án.

Toàn bộ các tài sản này đều được Trần Nguyên Bình và Đỗ Thùy Nhung sử dụng làm tài sản thế chấp để vay vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank).

Tính đến ngày 11/6, các công ty do vợ chồng ông Bình điều hành còn dư nợ tại Techcombank hơn 222 tỷ đồng.