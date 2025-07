Công an cảnh báo chiêu trò “mua vé số cào trực tuyến trả thưởng ngay”

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện các tài khoản thường xuyên livestream lôi kéo người dân tham gia mua vé số cào trực tiếp và nhận thưởng ngay; các tài khoản này thường xuyên livestream liên tục 24/24 giờ trong ngày nhằm thu hút người dân tham gia.

Hình ảnh một số trang Facebook livestream bán vé số cào trực tiếp nhận thưởng ngay (Ảnh: Minh Tuyến).

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, các đối tượng sử dụng các tài khoản Facebook phát trực tiếp quá trình cào vé số và chuyển khoản tiền trúng thưởng cho người chơi. Các loại vé số trên được các đối tượng giới thiệu là xổ số ở nước ngoài, khi trúng thưởng sẽ được đổi sang tiền Việt Nam và chuyển khoản trực tiếp cho người chơi.

Phần lớn những người tham gia trong video trực tuyến trên đều được thể hiện là trúng thưởng, số tiền thưởng từ vài trăm nghìn đồng đến hàng trăm triệu đồng để kích thích, lôi kéo người xem tham gia.

Khi người dân bình luận trong bài viết thì sẽ nhận được tin nhắn riêng trong ứng dụng messenger để hướng dẫn cách thức tham gia.

Các đối tượng sẽ tư vấn chỉ cần chuyển khoản tiền cọc tham gia với các gói 299 nghìn đồng 200 tờ vé xanh, 399 nghìn đồng 200 vé Cô Gái… và các gói VIP có tỷ lệ trúng thưởng cao như combo 2 triệu đồng 21 vé các loại xanh, vàng và đỏ… sau khi cào sẽ trừ tiền vào giải thưởng hoặc cho người chơi thanh toán sau.

Cảnh sát khuyến cáo, các vé số trên có in chữ nước ngoài được các đối tượng giới thiệu do đại lý xổ số ở nước ngoài phát hành. Do vậy, rất khó để xác định các loại vé số trên là thật hay giả và các đối tượng có thể điều chỉnh người tham gia trúng thưởng hay không.

Khi người dân chuyển khoản tham gia cào vé số trực tiếp, các đối tượng xấu có thể chặn tài khoản Facebook để chiếm đoạt số tiền người dân đã chuyển khoản hoặc thông báo người chơi không trúng thưởng để chiếm đoạt số tiền trên…

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác khi xem các video tuyên truyền, lôi kéo tham gia các loại hình xổ số trực tuyến trên không gian mạng nhất là các thủ đoạn lừa đảo “mua vé số cào trực tuyến trả thưởng ngay” trên mạng xã hội Facebook…