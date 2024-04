Tự ý bán hơn 5ha đất của người khác để chiếm đoạt tiền tỷ

Ngày 27/4, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Ngô Văn Quyết (39 tuổi, trú xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 11/2022, thông qua môi giới, anh Lương Công Thiện (36 tuổi, trú huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) có nhu cầu mua đất để làm rẫy và được giới thiệu nên quen biết Quyết.

Đối tượng Ngô Văn Quyết tại cơ quan công an (Ảnh: Đức Nguyễn).

Khi gặp, Quyết nói về việc muốn bán hơn 5,3ha đất tại xã Nam Ka (huyện Lắk, Đắk Lắk) và dẫn anh Thiện đi xem đất. Sau đó, đôi bên thỏa thuận sẽ mua bán đất này với giá gần 1,8 tỷ đồng.

Sau khi giao tiền, tháng 6/2026, anh Thiện đã cày, xới để trồng cây trên số diện tích này. Tuy nhiên, khi anh Thiện đang canh tác, có một người phụ nữ trú huyện Đam Rông (Lâm Đồng) đến quả quyết diện tích đất này của bà và yêu cầu anh Thiện dừng việc canh tác.

Trước sự việc, anh Thiện tìm gặp Quyết để hỏi phải trái, Quyết thừa nhận đây không phải đất của mình mà là của bà Trang.

Biết bị lừa, anh Thiện đã trình báo sự việc đến cơ quan công an. Tại trụ sở công an, Quyết luôn khai báo quanh co và cho rằng bản thân mới nhận của anh Thiện trên 1,6 tỷ đồng, số tiền này đã sử dụng để tiêu xài cá nhân.