Tử hình kẻ sát hại "vợ hờ" bằng nhiều nhát dao ở Long An

Ngày 16/9, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Đỗ Hoàng Thanh (43 tuổi, quê An Giang) án tử hình về tội Giết người. Nạn nhân là bà N.T.N. (44 tuổi, quê An Giang).

HĐXX nhận định hành động của bị cáo Thanh mang tính côn đồ, xem thường tính mạng người khác, cần phải loại bỏ khỏi đời sống xã hội.

Theo cáo trạng, giữa năm 2016, ông Thanh quen bà N. và cả hai sống với nhau như vợ chồng tại huyện Bình Chánh, TPHCM.

Đầu năm 2023, bị cáo và người tình quay về TP Châu Đốc (An Giang) làm nghề khác nhưng không hiệu quả. Tháng 7/2023, bà N. quay lại huyện Bình Chánh tiếp tục làm công nhân.

Thanh tại TAND tỉnh Long An (Ảnh: M.T.).

Tháng 8/2023, ông Thanh phát hiện "vợ hờ" quen người đàn ông khác dẫn đến mâu thuẫn. Bà N. cam kết với ông Thanh cuối năm sẽ nghỉ làm công nhân, quay lại An Giang sống cùng ông ta.

Gần Tết Nguyên đán, bị cáo gọi điện thoại yêu cầu bà N. về quê nhưng không được chấp nhận. Nghi người tình có mối quan hệ khác, ông ta mang theo dao, thuốc diệt chuột lái xe máy lên TPHCM với ý định sát hại bà N. rồi tự tử.

Ông Thanh hẹn gặp bà N. tại nhà nghỉ ở TPHCM. Lúc này, bà N. phát hiện thuốc diệt chuột trong túi bị cáo nên lấy vứt đi. Sau đó cả hai tiếp tục đến thuê nhà nghỉ tại huyện Đức Hòa, Long An.

Tại đây, hai người xảy ra mâu thuẫn, ông Thanh dùng dao đâm người tình nhiều nhát. Nạn nhân bò ra ngoài kêu cứu còn bị cáo vội bỏ chạy nhưng bị người dân địa phương đuổi theo bắt giữ, giao công an. Bà N. được lực lượng chức năng đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.