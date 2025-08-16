Vụ Mr Pips: Cảnh sát dẫn giải vợ Mr Hunter từ Thái Lan về Việt Nam

Ngày 16/8, Bộ Công an cho biết cơ quan chức năng đã dẫn giải Ngô Thị Thêu (30 tuổi, vợ Lê Khắc Ngọ - Mr Hunter) từ Thái Lan về Việt Nam.

Thêu là đối tượng bị truy nã về tội Không tố giác tội phạm, liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ cầm đầu, được Công an TP Hà Nội thụ lý điều tra từ năm 2024.

Bộ Công an cho biết, trước đó, theo đề nghị của Công an thành phố Hà Nội, Văn phòng Interpol Việt Nam đã đề nghị và Ban Tổng thư ký Interpol đã ban hành Lệnh truy nã quốc tế đối với đối tượng Ngô Thị Thêu.

Đồng thời, Văn phòng Interpol Việt Nam cũng đề nghị Văn phòng Interpol các nước Thái Lan, Lào, Campuchia, Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ xác minh, truy bắt và bàn giao Thêu cho cảnh sát Việt Nam.

Ngày 22/5, lực lượng chức năng phát hiện Ngô Thị Thêu đang cư trú trái phép tại Thái Lan. Cảnh sát Thái Lan đã phối hợp với Văn phòng Interpol Việt Nam xác định và tiến hành bắt giữ đối tượng.

Thêu tại cơ quan điều tra (Ảnh: Bộ Công an).

Được sự cho phép của lãnh đạo Bộ Công an, ngày 14 và 15/8, tổ công tác của Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội đã sang Thái Lan để tiếp nhận và dẫn giải đối tượng Ngô Thị Thêu từ Thái Lan về Việt Nam.

Quá trình tiếp nhận, dẫn giải đối tượng được đảm bảo tuyệt đối an toàn, đúng yêu cầu nghiệp vụ, pháp luật và đối ngoại theo các điều ước, thỏa thuận quốc tế giữa Việt Nam và Thái Lan.