Bắt kẻ bị truy nã tội giết người lẩn trốn ở Campuchia

Ngày 12/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An) phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An và Công an huyện Đức Huệ bàn giao Lê Đình Quân (SN 1994, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) cho Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra về 2 tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng.

Quân bị lực lượng biên phòng bắt giữ (Ảnh: M.T.).

Một ngày trước, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây nhận tin yêu cầu phối hợp của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về Lê Đình Quân, đang bị truy nã về tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng xảy ra vào ngày 2/10/2023 tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Qua truy xét, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định Quân đã xuất cảnh trái phép sang Campuchia để lẩn trốn.

Tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp Công an huyện Đức Huệ tiến hành tổ chức nắm tình hình ngoại biên. Công an xác định Quân đang lẩn trốn tại Casino 888 tại ấp Chết, xã Sam Rông, huyện Chanh Tria, tỉnh Svay Rieng, Campuchia.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã trao đổi với Đồn Công an xuất nhập cảnh cửa khẩu Sôm Rông bắt giữ được Quân.