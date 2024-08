Hàng chục trinh sát vây bắt nghi phạm giết người, trốn trong rẫy cà phê

Ngày 25/8, lãnh đạo Công an huyện Ea Kar (Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là bà L.T.C. (41 tuổi, trú xã Cư Ni, huyện Ea Kar).

Hung thủ sau khi gây án đã bỏ trốn vào rẫy cà phê vắng và đã bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Nghi phạm Nguyễn Duy Hoàng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong một rẫy cà phê (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Duy Hoàng (36 tuổi, trú xã Cư Ni, huyện Ea Kar) nảy sinh tình cảm với bà C. nhưng bị từ chối.

Khoảng 20h ngày 24/8, bà C. đang ở nhà hàng xóm chơi thì Hoàng gọi về nói chuyện nhưng nạn nhân không về. Tức giận, Hoàng về nhà cầm theo 2 con dao quay lại nhà hàng xóm.

Khi Hoàng tới nơi, bà C. lấy xe máy ra về nên đối tượng chặn lại để nói chuyện rồi chửi bới. Thấy vậy, bà C. im lặng không nói chuyện với Hoàng mà lấy điện thoại ra gọi cho một người khác.

Nóng giận, Hoàng, rút dao đâm bà C. nhưng lưỡi dao bị tụt ra khỏi cán. Sợ hãi, bà C. liền bỏ chạy, đối tượng đuổi theo, túm được nạn nhân và vật ngã ra đất. Đồng thời, Hoàng rút dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người bà C. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Hoàng lập tức rời khỏi hiện trường, bỏ trốn.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Ea Kar đã huy động hơn 30 trinh sát tổ chức truy tìm nghi phạm.

Đến 23h cùng ngày, cơ quan công an đã bắt được Hoàng khi đối tượng lẩn trốn trong một lô rẫy cà phê, cách hiện trường gây án gần 2km.

Công an huyện Ea Kar đã lập hồ sơ ban đầu, bàn giao đối tượng Hoàng cho Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.