Từ Canada, cựu Cục phó gửi đơn biện minh về cáo buộc nhận 6,25 tỷ đồng

Sau 2 ngày xét xử, phiên tòa vụ án xảy ra tại Công ty Hoàng Dân, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) kết thúc phần xét hỏi.

Chiều 31/2, trong khi các luật sư xét hỏi các bị cáo, chủ tọa, thẩm phán Lê Quang Chiều công bố đơn của cựu Cục phó Cục Quản lý xây dựng công trình Nguyễn Hải Thanh - người đang bị truy nã trong vụ án.

"Lời khai" từ Canada

Trước khi bị khởi tố, ông Thanh đã xuất cảnh ra nước ngoài, hiện bị truy nã và bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vắng mặt.

Theo nội dung đơn ký ngày 20/3 gửi từ Canada, ông Thanh trình bày trong giai đoạn 2023-2024 đã sang nước này thăm con gái đang học tập và chữa bệnh. Bị cáo cho biết bản thân đã 2 lần bị đột quỵ nên ở lại Canada đến nay.

Trong đơn, ông Thanh cho hay đến cuối tháng 6/2025 mới biết bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về hành vi nhận hối lộ, liên quan Công ty Hoàng Dân tại gói thầu số 36, dự án hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An.

Ông Thanh nêu bối cảnh khi đó Ban 4 gặp nhiều khó khăn, quỹ bị âm, công trình hồ Bản Mồng phải dừng từ năm 2012-2013 do thiếu vốn, người dân lấn chiếm mặt bằng đầu mối, không ai quản lý. Theo bị cáo, trước tình hình đó, ông đã chủ động huy động chuyên gia, xây dựng phương án, báo cáo lãnh đạo và công an các tỉnh để tháo gỡ từng nút thắt, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp tiết kiệm cho công trình.

Liên quan gói thầu số 36, ông Thanh nhận trách nhiệm với vai trò người đứng đầu Ban 4 để xảy ra sai phạm, nhưng cho rằng mình đã chỉ đạo cấp dưới phải làm đúng luật, yêu cầu Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân, thực hiện đúng quy định khi tham gia dự thầu, không tác động đến bất cứ cán bộ nào trong ban, không nhận quà hay hiện vật của ai.

Tuy nhiên, theo lời trình bày trong đơn, sau khi trúng thầu một thời gian, Dân có đến gặp và biếu tiền. Ông Thanh cho biết thời điểm đó mình rất cần tiền cho công việc nên đã nhận, nhưng nói với Dân đây là tiền vay và sau đó đã trả lại.

Ông Thanh cũng cho rằng số tiền 6,25 tỷ đồng mà VKSND Tối cao truy tố là cao hơn số tiền mình nhớ được. Dù vậy, bị cáo cho biết vẫn nhờ người nhà khắc phục, nộp lại số tiền này. Ông Thanh viết rằng khi nào về nước và ông sẽ làm rõ nội dung vụ án sau.

Ngoài ra, ông Thanh còn giải thích về nội dung bị cáo buộc là gây thiệt hại cho Nhà nước. Theo bị cáo, trong quá trình thực hiện gói thầu, việc nghiệm thu, thanh toán được thực hiện theo đúng quy định xây dựng cơ bản hiện hành, chưa vượt giá gói thầu cộng với dự phòng.

Ông Thanh cho rằng dự án vướng giải phóng mặt bằng lòng hồ, công trình đã hoàn thành 95% nhưng chưa thể chặn dòng tích nước, khiến dự án kéo dài, chưa phát huy hiệu quả, gây lãng phí.

Trong đơn, bị cáo cũng nhắc tới quá trình công tác, cho rằng đã cùng đồng nghiệp đưa công nghệ tiên tiến vào công trình, sử dụng hệ thống đường ống áp lực bằng vật liệu composite thay thế hệ thống kênh hở, góp phần tiết kiệm cho Nhà nước trên 1.000 tỷ đồng.

Ông Thanh cho biết bản thân từng được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Chính phủ, Kỷ niệm chương của Bộ Công an cùng nhiều bằng khen khác.

Do sức khỏe yếu, suy sụp sau 2 lần đột quỵ, ông Thanh trình bày không đủ điều kiện đi máy bay về nước để kịp dự phiên tòa, làm rõ một số nội dung vụ án và hành vi của mình. Vì vậy, bị cáo nhờ vợ cũ là bà Vũ Thanh Vân nộp trước 6,25 tỷ đồng, đồng thời đề nghị tòa tạo điều kiện cho tiếp tục điều trị và hứa sẽ về Việt Nam sớm nhất khi đủ sức khỏe, tinh thần.

Ngụy biện về khoản tiền 10 tỷ đồng cùng giấy vay nợ

Trong khi đó, tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Dân khai chính Nguyễn Hải Thanh là người chủ động liên hệ, nói đang cần tiền mua đất, xử lý công việc nên đề nghị “cho mượn 10 tỷ đồng”.

Theo lời khai của Dân, sau đó, ông Thanh gặp lại bị cáo, trả 5 tỷ đồng kèm giấy vay nợ 10 tỷ đồng do chính ông Thanh soạn sẵn. Ông Dân khai đã ký vào giấy vay, nhận lại 5 tỷ đồng, còn 5 tỷ đồng còn lại thì hiểu là tiền “cảm ơn” ông Thanh. Giám đốc Công ty Hoàng Dân cũng thừa nhận bản thân hiểu tờ giấy vay nợ này nhằm che giấu hành vi đưa, nhận hối lộ giữa hai người.

Lời khai này phù hợp với cáo trạng, rằng đến năm 2022, ông Thanh chủ động gọi điện cho ông Dân để trả lại 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc trả tiền được dựng thành “kịch bản” vay - trả nợ. Cụ thể, ông Thanh soạn sẵn giấy vay tiền, giấy trả tiền rồi yêu cầu ông Dân ký vào. Sau khi giao lại 5 tỷ đồng, ông Thanh giữ các giấy tờ này.

Theo cáo trạng, tại dự án hồ chứa nước Cánh Tạng ở Hòa Bình cũ, khoảng cuối năm 2018, Nguyễn Văn Dân đến gặp Nguyễn Hải Thanh và được gợi ý liên danh với Tổng công ty Trường Sơn, Tổng công ty Thủy lợi 4 để thực hiện gói thầu số 17. Ông Thanh còn hướng dẫn ông Dân gặp cấp dưới là Tạ Văn Thuyết, Giám đốc Ban 1, để được “dọn đường” tham gia đấu thầu.

Sau đó, liên danh của Công ty Hoàng Dân trúng gói thầu trị giá hơn 608 tỷ đồng.

Ở dự án hồ chứa nước Bản Mồng tại Nghệ An, sau khi được cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đồng ý tạo điều kiện, ông Dân tiếp tục được giới thiệu gặp cựu Cục trưởng Trần Tố Nghị rồi gặp Nguyễn Hải Thanh. Tại đây, ông Dân hứa sẽ có quà cảm ơn nếu được hỗ trợ trúng thầu và ông Thanh đồng ý.

Sau Tết Nguyên đán năm 2018, ông Dân mang 5 tỷ đồng đến phòng làm việc của Hoàng Xuân Thịnh, cựu Phó Giám đốc Ban 4, để “cảm ơn”. Theo cáo trạng, khi được báo cáo về khoản tiền này, ông Thanh chỉ đạo chia cho ông Thịnh 2,5 tỷ đồng, cá nhân ông Thanh nhận 1,25 tỷ đồng, phần còn lại chia cho các cá nhân trong ban.

Ngoài khoản tiền này, cơ quan tố tụng còn cáo buộc ông Dân 2 lần trực tiếp đưa cho Nguyễn Hải Thanh tổng cộng 10 tỷ đồng; một lần 5 tỷ đồng trên ô tô riêng của ông Thanh, lần khác thêm 5 tỷ đồng ở trên đường. Tuy nhiên, số tiền nhận hối lộ mà cáo trạng quy kết đối với ông Thanh trong vụ án là 6,25 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, cuối tháng 10/2017, trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu số 36 dự án hồ Bản Mồng, ông Thanh đã chỉ đạo Hoàng Xuân Thịnh cung cấp file dự toán đã được duyệt cho Công ty Hoàng Dân để lập hồ sơ đề xuất tài chính, bảo đảm trúng thầu trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 51 tỷ đồng.

Tiếp đó, tháng 3/2019, Nguyễn Hải Thanh còn bị cáo buộc chỉ đạo Tạ Văn Thuyết cho Công ty Hoàng Dân tham gia đấu thầu, trúng gói thầu số 17 dự án hồ Cánh Tạng, gây thiệt hại 16 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định hành vi của Nguyễn Hải Thanh cấu thành tội Nhận hối lộ, với số tiền 6,25 tỷ đồng, gây hậu quả thiệt hại 67,5 tỷ đồng.