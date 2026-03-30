Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng: "Mình làm tốt, anh em cảm ơn thì nhận"

Chiều 30/3, TAND TP Hà Nội tiếp tục phần xét hỏi trong phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Công ty Hoàng Dân, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tại bục khai báo, cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng khai quen biết Nguyễn Văn Dân từ khoảng năm 2010, khi ông Thắng đi thị sát, kiểm tra những công trình ở Tây Nguyên.

Ông Thắng nói thời điểm đó, các công trình ở Tây Nguyên gặp rất nhiều khó khăn về xây dựng, vốn, thể chế. "Bị cáo lăn lộn với anh em để tháo gỡ".

Đây là lý do mà ông Thắng biện minh cho việc nhận tiền của Dân. Cựu lãnh đạo Bộ Nông nghiệp bộc bạch, thời điểm nhận tiền, ông có "suy nghĩ rất đơn giản là mình làm tốt công việc, anh em cảm ơn thì nhận".

Tại tòa, ông Thắng khai đã nhận 200.000 USD từ Dân, vào thời điểm trước khi ông tác động cấp dưới tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân tham gia đấu thầu.

"Nếu không nhận khoản đấy, bị cáo có tác động không?", HĐXX hỏi. Ông Thắng đáp: "Nếu không nhận, bị cáo đã không vướng vào pháp luật".

Chủ tọa sau đó tiếp tục chất vấn nhận thức của ông Thắng về mục đích đưa tiền của Dân. Bị cáo Thắng thừa nhận Dân "rõ ràng là có mục đích" nhưng ông cũng cho rằng Hoàng Dân là doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm, có khả năng trúng thầu.

Ngoài khoản 200.000 USD, cựu Thứ trưởng cho biết có nhiều lần khác được Dân đưa tiền, vào các dịp Lễ, đi công trình, tổng khoảng 500 triệu đồng.

Trước HĐXX, ông Thắng khai dù có sự tác động tới cấp dưới, nhưng ông khẳng định "làm theo pháp luật". Cựu Thứ trưởng nhấn mạnh đây là "nguyên tắc làm việc cả đời" của ông.

"Bị cáo gọi điện cho Cục trưởng Trần Tố Nghị, nói là Dân đến gặp tôi. Nhà thầu này, tôi ủng hộ nhưng làm theo luật", ông Thắng trình bày. Ông Thắng cũng cho hay, khi còn công tác, ông có mối quan hệ gần gũi, gắn bó với các nhà thầu. Vì vậy, khi Dân gọi điện, đề nghị được qua nhà, ông lập tức đồng ý.

Tại tòa, cựu Thứ trưởng xác nhận gia đình đã nộp hơn 6,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến năm 2023, Công ty Hoàng Dân là nhà thầu đã tham gia đấu thầu và trúng nhiều gói thầu thuộc các dự án thủy lợi do các Ban Quản lý xây dựng công trình thủy lợi trực thuộc Bộ NN&PTNT làm chủ đầu tư.

Quá trình tham gia đấu thầu, thực hiện các gói thầu, Nguyễn Văn Dân và các đồng phạm đã thực hiện hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ cho lãnh đạo Bộ NN&PTNT, Cục Quản lý xây dựng công trình và lãnh đạo các Ban 2, 4 và 8.

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động kinh doanh, Nguyễn Văn Dân còn chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, sử dụng hóa đơn khống, nâng khống để kê khai và báo cáo thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, ông Hoàng Văn Thắng với vai trò là Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đã nhận của Nguyễn Văn Dân 4,54 tỷ đồng để chỉ đạo ông Trần Tố Nghị tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân trúng thầu 36 Dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An), gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 51 tỷ đồng.