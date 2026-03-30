Giám đốc Hoàng Dân "xin" bán 175 cây vàng để khắc phục hậu quả vụ án

Chiều 30/3, phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Hoàng Văn Thắng cùng 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại một số ban quản lý dự án thuộc Bộ và doanh nghiệp liên quan bắt đầu phần xét hỏi.

Giám đốc Công ty Hoàng Dân, bị cáo Nguyễn Văn Dân, là người đầu tiên đứng lên bục xét hỏi.

Trúng 2 gói thầu 400 tỷ đồng bằng hồ sơ của công ty khác

Chủ tọa Lê Quang Chiều đã chất vấn bị cáo Dân về quy trình, cách thức "xin" tham gia thầu, trúng thầu của Công ty Hoàng Dân tại các gói thầu số 13 và 17 dự án hồ Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk; gói thầu số 36 dự án hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An; gói thầu số 21 dự án hồ Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn và gói thầu số 17 dự án hồ Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình.

Đồng thời, HĐXX cũng làm rõ hành vi đưa hối lộ của bị cáo Dân đối với những bị cáo nguyên là cán bộ, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp.

Tại tòa, Dân khai với 2 gói thầu Dự án hồ Krông Pách Thượng, bị cáo quen cựu Giám đốc Ban 8 Lê Văn Hiến nên đã đặt vấn đề được giúp đỡ và được Hiến đồng ý. Tiếp đó, Dân tìm đến cựu Quyền Cục trưởng Trần Tố Nghị để nhờ vả.

Giám đốc Công ty Hoàng Dân thừa nhận rằng năng lực của công ty "hơi đuối" so với quy mô, điều kiện của 2 gói thầu. Do đó, để đảm bảo trúng thầu, Dân cho biết đã dùng hồ sơ của Công ty Xuân Thiện để tham gia.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Nam Phùng).

Kết quả, Hoàng Dân trúng 2 gói thầu trị giá khoảng 400 tỷ đồng.

Sau khi trúng thầu, bị cáo Dân khai đưa ông Hiến 3 tỷ đồng và cảm ơn ông Nghị "cỡ khoảng tầm đấy", tức cũng khoảng 3 tỷ đồng.

Tại bục khai báo, Dân nói rằng công trình tại Dự án hồ Krông Pách Thượng sau đó chậm tiến độ, kéo dài 7-8 năm. "Bị cáo định bỏ không làm mấy lần nhưng sau vẫn cố gắng. Đến nay, 2 gói thầu đã đưa vào hoạt động rất tốt", Dân nói.

Ở dự án này, cơ quan tố tụng cáo buộc Công ty Hoàng Dân gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 72 tỷ đồng.

"Quy trình" tham gia, trúng thầu trên cũng được áp dụng tương tự cho các gói thầu ở những dự án còn lại mà Công ty Hoàng Dân tham gia, bị cáo buộc có sai phạm.

Ở dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, người "tác động" cho Công ty Hoàng Dân là cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng. Dân khai, để cảm ơn, Dân có một lần đến nhà ông Thắng, cầm theo túi xách dựng 200.000 USD. Khi ra về, Dân để lại túi tiền cạnh bàn uống nước, nói rằng đó là "gói quà".

Sau đó, cứ mỗi dịp Tết, trong 5 năm liên tục, bị cáo Dân lại mang 100 triệu đồng/lần đến biếu ông Thắng.

Cũng tại dự án này, Dân cho biết còn làm việc với ông Nghị và cựu Giám đốc Ban 4, cựu Phó cục trưởng Nguyễn Hải Thanh. Sau khi trúng thầu, Dân chi 5 tỷ đồng để cảm ơn Ban 4.

"Nếu không chi tiền, không đặt vấn đề, liệu có trúng được gói thầu này không?", HĐXX chất vấn. Dân đáp: "Chắc là không".

Sau đó, chủ tọa đặt câu hỏi về nguồn gốc số tiền bị cáo Dân lấy để đi cảm ơn. Giám đốc Công ty Hoàng Dân nói rằng tiền là của "công ty" nhưng cũng xác nhận được trích từ tiền có được sau khi trúng thầu. Dân thừa nhận các khoản tiền cảm ơn chính là thiệt hại Nhà nước phải gánh chịu.

Hứa bán 175 cây vàng để khắc phục hậu quả

Tại dự án hồ chứa nước Bản Mồng, Dân được giới thiệu làm việc với cựu Cục phó Nguyễn Hải Thanh - người đang bỏ trốn và bị truy nã. Quá trình này, Dân hứa sẽ có cảm ơn với ông Thanh.

Trước tòa, bị cáo Dân khai được ông Thanh liên hệ, nói rằng cần tiền mua đất, xử lý việc nên "cho mượn 10 tỷ đồng". Tuy nhiên, sau đó, ông Thanh gặp lại Dân, trả 5 tỷ đồng, kèm một giấy vay nợ 10 tỷ đồng do Thanh soạn.

Toàn cảnh phiên tòa (Ảnh: Nam Phùng).

"Bị cáo ký giấy vay, nhận lại 5 tỷ đồng. 5 tỷ đồng còn lại bị cáo nghĩ là tiền cảm ơn anh Thanh", Dân khai. Giám đốc Công ty Hoàng Dân nói rằng bản thân tự hiểu tờ giấy vay nợ nhằm che giấu cho hành vi đưa nhận hối lộ giữa 2 người.

Cuối phần xét hỏi Dân, HĐXX chất vấn bị cáo này về những tài sản bị kê biên, thu giữ.

Theo đó, quá trình khám xét nhà của Dân, cơ quan tố tụng thu giữ 175 cây vàng. Nói về số tài sản này, Dân cho biết vàng được mua từ tiền bán cây xăng mà bị cáo từng kinh doanh trước đó.

Dân cam kết nếu được bán 175 cây vàng, tiền thu được sẽ nộp khắc phục hậu quả. Ngoài ra, bị cáo bị kê biên, phong tỏa 4 bất động sản. Dân cũng xin HĐXX được gỡ phong tỏa để bán, lấy tiền nộp khắc phục.