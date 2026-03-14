Truy tố kẻ cùng 4 đồng bọn mang 4 khẩu súng đi cướp 8 tỷ đồng ở Ecopark

Ngày 14/3, thông tin từ cơ quan tố tụng tỉnh Hưng Yên cho biết, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Hưng Yên đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Điển (SN 1995), trú phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh, về các tội Giết người; Cướp tài sản và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Bị can Nguyễn Văn Điển (Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên).

Căn cứ Điều 141, Điều 142 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, VKSND tỉnh Hưng Yên yêu cầu bị can Nguyễn Văn Điển đến trụ sở cơ quan công an, VKSND tại Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước Việt Nam và thực hiện quyền bào chữa theo quy định.

Theo hồ sơ, Nguyễn Văn Điển cùng 4 đối tượng khác cầm 4 khẩu súng và 3 con dao đi cướp 8 tỷ đồng vào ngày 26/12/2023, tại quán cà phê Đức Trung (khu đô thị Ecopark, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang cũ, tỉnh Hưng Yên).

Đến ngày 30/12/2023, Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ được 4 đối tượng gây ra vụ án trên gồm: Nguyễn Anh Sơn (SN 1998, trú tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Minh Chiến (SN 2001, trú tỉnh Bình Phước); Khúc Ngọc Đoàn (SN 2003, trú tỉnh Thái Bình); Dương Đăng Nam Trường (SN 2000, trú tỉnh Bắc Giang). Còn đối tượng Nguyễn Văn Điển đã bỏ trốn.

Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, các bị can: Sơn, Chiến, Trường và 4 khẩu súng, đạn bị thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Cơ quan công an xác định, Sơn là chủ mưu trong vụ án. Sơn lên mạng tìm người vờ đề nghị đổi tiền để cướp. Sau khi liên hệ được với chị N.H.H. ở Hà Nội, Sơn nói cần đổi 8 tỷ đồng và hẹn đến quán cà phê Đức Trung trong khu đô thị Ecopark.

Khoảng 14h ngày 26/12/2023, Sơn cùng các đối tượng trên chuẩn bị 4 khẩu súng, 3 con dao, đi trên hai xe taxi đến địa điểm đã hẹn. Đến nơi, Trường ở ngoài cảnh giới, các đối tượng còn lại cầm súng và dao phục sẵn.

Đến 15h50 cùng ngày, chị H. cùng 4 người tên T., C., Đ., H. cầm túi tiền 8 tỷ đồng đến quán cà phê như đã hẹn với Sơn.

Sau khi cướp được túi tiền, quá trình bỏ chạy đến cầu thang, Đoàn trượt ngã và bị anh C., anh T. giữ, giành lại được túi tiền.

Thấy vậy, Sơn, Chiến và Điển quay lại dùng súng bắn liên tiếp về phía anh C., anh T. để cứu Đoàn.

Sau khi giải thoát cho Đoàn, cả nhóm chạy ra khỏi quán cà phê và lên ô tô bỏ chạy. Anh C. trong quá trình giằng co với Đoàn đã bị nhóm Sơn bắn trúng một viên đạn vào vùng bẹn bên đùi trái.

Ngày 5/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định truy nã đặc biệt Nguyễn Văn Điển.