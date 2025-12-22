Tuyên tử hình người đàn ông giết chủ nhà ở TPHCM để cướp tài sản

Ngày 22/12, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Đồng Xuân Quỳnh (37 tuổi, quê Thái Nguyên) mức án tử hình về tội Giết người; 12 năm tù về tội Cướp tài sản và 6 năm tù về tội Hủy hoại tài sản.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Quỳnh bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 900 triệu đồng.

Bị cáo Quỳnh tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, vì động cơ vụ lợi ra tay sát hại nạn nhân một cách dã man, cương quyết thực hiện hành vi tới cùng, một lúc phạm nhiều tội, nhân thân xấu nên cần áp dụng mức án cao nhất.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 6/2020, Quỳnh từ tỉnh Thái Nguyên vào TP.HCM làm giám sát thi công nội thất cho một công ty. Từ cuối tháng 7/2020 đến giữa tháng 8/2020, Quỳnh được công ty phân công giám sát thi công nội thất căn nhà của bà N.T.N. (quận Phú Nhuận cũ).

Trong quá trình làm việc, Quỳnh nắm được giờ giấc sinh hoạt của gia đình bà N. và biết gia đình này vừa bán một căn nhà khác được 12 tỷ đồng, sau đó mua lại căn nhà đang ở với giá 8,5 tỷ đồng.

Do thiếu nợ cờ bạc, Quỳnh nảy sinh ý định cướp tài sản của gia đình bà N. để lấy tiền trả nợ.

Sáng 27/10/2020, Quỳnh đến nhà bà N. với lý do kiểm tra lại gương và cánh cửa tủ trong phòng con gái bị hại. Thời điểm này, bà N. ở nhà một mình. Sau khi giả vờ kiểm tra trong phòng, Quỳnh xuống phòng khách ngồi nói chuyện với bà N.

Một lúc sau, bà N. lên lầu 3 để cất quần áo thì Quỳnh đi theo. Khi lên đến lầu 2, bị cáo dùng sợi dây điện siết cổ khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, Quỳnh kéo bà N. vào phòng và lục soát, lấy được 3 đồng hồ đeo tay cùng nhiều nữ trang các loại.

Nhằm che giấu hành vi phạm tội, Quỳnh lấy quần áo và các miếng xốp rải quanh 4 phòng ngủ, rồi lấy một con dao và bật lửa đi lên nơi bà N. đang nằm, đâm một nhát vào vùng cổ nạn nhân, sau đó châm lửa đốt căn nhà.

Gây án xong, Quỳnh lấy xe máy của con gái bà N. để tẩu thoát. Trên đường bỏ trốn, bị cáo vứt bỏ chiếc xe trong một con hẻm thuộc quận Bình Thạnh (cũ), sau đó về phòng trọ.

Tiếp đó, Quỳnh mang số tài sản đã cướp được đi bán, nạp tiền vào tài khoản ngân hàng để trả nợ. Khoảng thời gian sau, người dân phát hiện căn nhà của bà N. bị cháy nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ các đồ vật, tài liệu liên quan.