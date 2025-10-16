Truy tìm xe Mercedes GLC300 biển số Đà Nẵng để phục vụ điều tra

Ngày 16/10, Công an thành phố Đà Nẵng đã phát đi thông báo truy tìm ô tô màu đen nhãn hiệu Mercedes GLC300, biển kiểm soát 43A-746.09, số khung RLMOG8EB3NV020002 và số máy 26492080253267, để phục vụ công tác điều tra.

Hình ảnh xe Mercedes GLC300 đang được truy tìm (Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng).

Theo công an, chủ đăng ký xe là Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Quang Minh, chủ sở hữu phương tiện là ông N.V.T., trú phường An Khê, thành phố Đà Nẵng.

Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị các cơ quan, tổ chức, người dân khi phát hiện phương tiện nêu trên phải thông báo ngay cho cơ quan điều tra.

Hiện công an chưa thông tin cụ thể ô tô này liên quan đến vụ việc nào.