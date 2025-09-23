Tối 23/9, Công an xã Tam Đảo (Phú Thọ) cho biết trưa cùng ngày nhận được tin báo của người dân về một thi thể trong trạng thái treo cổ, không có các giấy tờ tùy thân, tại khu vực nghĩa trang thôn 2, xã Tam Đảo.

Công an truy tìm tung tích nam giới chết trong tư thế treo cổ ở Tam Đảo (Ảnh: Công an xã Tam Đảo).

Thi thể đang trong giai đoạn phân hủy, được xác định là nam giới, cao 1m70, tóc đen điểm bạc, hói phía trước đầu. Bên ngoài tử thi mặc áo phông cộc tay cổ bẻ màu xanh, mặc quần dài tối màu.

Theo công an, gần khu vực tử thi có một đôi giày giả da, màu đen hiệu OHO và một túi vải màu đen hiệu Yody.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an xã Tam Đảo đã ra thông báo đến người dân trên địa bàn phối hợp truy tìm tung tích nạn nhân.

Nếu phát hiện thông tin về nạn nhân, người dân có thể liên hệ với Công an xã Tam Đảo (thôn Tích Cực, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ) theo số điện thoại 02113.696.080.