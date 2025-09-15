Phú Thọ triệt phá tụ điểm mại dâm ở Tam Đảo

Chiều 15/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đinh Hồng Sơn (SN 1998, trú tại xã Sơn Lương, Phú Thọ) về hành vi chứa mại dâm.

Công an cũng ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đằng Văn Sơn (SN 1984, trú tại thôn Vực Lựu, xã Tam Đảo, Phú Thọ) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đằng Văn Sơn (áo xám) chủ quán Karaoke 88 nghe lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp từ công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua nắm tình hình địa bàn, cảnh sát hình sự phát hiện tại quán Karaoke 88 ở thôn Vực Lựu, xã Tam Đảo do Đằng Văn Sơn làm chủ, có biểu hiện hoạt động chứa mại dâm.

Hai ngôi nhà 3 tầng liên thông với nhà ở của chủ quán, lắp đặt nhiều camera giám sát, rào sắt kiên cố và chỉ cho khách quen vào.

Sơn thuê Đinh Hồng Sơn làm quản lý điều hành, trực tiếp bố trí nhân viên nữ bán dâm cho khách.

Chiều 13/9, Phòng Cảnh sát hình sự triển khai lực lượng đột kích quán Karaoke 88, bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm ngay tại phòng hát.

Địa điểm tổ chức mại dâm (Ảnh: Công an cung cấp).

Lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường 1 triệu đồng tiền khách trả cho nhân viên cùng nhiều tang vật liên quan.

Các đối tượng khai nhận, khi khách có nhu cầu, Đinh Hồng Sơn sẽ trực tiếp điều mối cho khách. Sơn khai được Đằng Văn Sơn thuê làm quản lý, mọi hoạt động đều theo chỉ đạo của Đằng Văn Sơn.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Đằng Văn Sơn, công an thu giữ gần 10g ma túy methamphetamine cùng một số vật chứng liên quan đến hoạt động chứa mại dâm tại quán. Đối tượng này thừa nhận việc điều hành các hoạt động mua bán dâm tại quán karaoke, còn số ma túy bị thu giữ Sơn khai mua về để sử dụng.

Các đối tượng liên quan trong vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.