Thanh niên ở Phú Thọ bị khởi tố vì đánh bạc trên mạng

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với K.T.B. (29 tuổi, trú tại thôn Tân Thành, xã Tiên Lữ, Phú Thọ) về tội Đánh bạc theo quy định tại khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện website https://web.sun.win giới thiệu, quảng cáo, hướng dẫn cho người sử dụng internet tạo lập tài khoản để đánh bạc bằng hình thức nạp tiền qua tài khoản ngân hàng vào tài khoản game rồi tham gia đặt cược trực tuyến vào các trò chơi trên website. Nếu thua thì người chơi mất số tiền đã đặt cược, nếu thắng sẽ được đổi thưởng, rút tiền về qua tài khoản ngân hàng.

Công an khuyến cáo người dân không tham gia đánh bạc được thua bằng tiền dưới mọi hình thức (Ảnh minh họa: IT).

Người tham gia sẽ sử dụng các thiết bị thông minh như điện thoại, máy tính kết nối internet để truy cập vào website và đăng nhập tài khoản chơi game. Việc nạp/rút tiền đều thực hiện chuyển/nhận qua tài khoản ngân hàng cá nhân của người chơi tại bất kỳ ở đâu có kết nối internet.

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định đối tượng K.T.B đã nhiều lần truy cập vào trang web trên để đánh bạc với tổng số tiền trên 15 triệu đồng. Sau khi bị triệu tập, đối tượng này đã đến cơ quan công an đầu thú và thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi vi phạm.

Văn phòng Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ hành vi phạm tội của những người liên quan.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác với các website giới thiệu, quảng cáo, hướng dẫn cho người sử dụng internet tạo lập tài khoản đánh bạc được thua bằng tiền.

Người dân không đăng nhập, tìm hiểu hay thiết lập tài khoản đối với các website này; không tham gia đánh bạc được thua bằng tiền dưới mọi hình thức, theo công an.