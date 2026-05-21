Truy tìm người đàn ông bị tố giác lừa đảo hơn 80 tỷ đồng

Ngày 20/5, Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy tìm Nguyễn Huy Đạt (50 tuổi, cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, nhiều người dân đến Công an tỉnh An Giang tố giác Nguyễn Huy Đạt. Qua xác minh, công an xác định khoảng tháng 6/2025 đến tháng 2 năm nay, Đạt nói với nhiều người cần vốn để đáo hạn ngân hàng cho khách quen; thỏa thuận trong vài ngày sẽ hoàn trả tiền gốc và lãi.

Nguyễn Huy Đạt.

Tin lời, 7 người đã đưa cho Đạt hơn 80 tỷ đồng.

Ban đầu Đạt có trả vốn và đóng lãi đầy đủ. Đến tháng 12/2025, Đạt nói mình đang làm thủ tục vay thế chấp tài sản tại ngân hàng với số tiền hơn 20 tỷ đồng để trả nợ và lãi. Sau đó, Đạt bỏ trốn.

Công an tỉnh An Giang đề nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức biết thông tin về đối tượng Đạt thông báo ngay cho điều tra điều tra viên Trần Văn Tấn, số điện thoại 0939.735.678.