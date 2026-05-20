Cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo tiền tỷ ở Lâm Đồng

Ngày 20/5, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra của đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Đình Dân (SN 1991, trú tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phan Đình Dân bị lực lượng chức năng bắt giữ (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Theo thông tin điều tra, Phan Đình Dân từng là nhân viên của một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, được giao nhiệm vụ tư vấn, lập hồ sơ vay vốn cho khách hàng. Sau khi nghỉ việc, Dân tiếp tục liên hệ khách hàng để đưa thông tin gian dối về việc hỗ trợ đáo hạn ngân hàng, tất toán hồ sơ vay vốn.

Tin tưởng vào Dân, 4 khách hàng đã giao cho người này số tiền gần 1,7 tỷ đồng để thực hiện thủ tục đáo hạn. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Phan Đình Dân chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Công an tỉnh Lâm Đồng đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ án.