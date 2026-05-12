"Quy trình đánh khách 7 ngày" của nhóm lừa đảo ở Campuchia

Ngày 12/5, Công an tỉnh Quảng Trị đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ án lừa đảo xuyên quốc gia dưới hình thức đầu tư tài chính, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của nhiều bị hại trên toàn quốc.

Theo cơ quan công an, các đối tượng làm việc tại công ty có trụ sở ở Campuchia, thường thu thập trái phép thông tin của phụ nữ trung niên trong nước rồi chủ động tiếp cận với kịch bản được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Cơ quan công an lấy lời khai của đối tượng trong đường dây lừa đảo (Ảnh: Quang Văn).

Quá trình đấu tranh chuyên án, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố triển khai 8 tổ công tác, bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan khi chúng nhập cảnh về Việt Nam.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố 61 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời xác định thêm hàng chục đối tượng khác có liên quan trong đường dây.

Cơ quan công an xác định, các đối tượng trong đường dây lừa đảo hoạt động theo mô hình tổ chức chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể. Chúng xây dựng “quy trình đánh khách 7 ngày” với kịch bản chi tiết nhằm tạo dựng tình cảm và dẫn dụ nạn nhân đầu tư.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo vừa bị cơ quan công an bắt giữ (Ảnh: Quang Văn).

Thủ đoạn của nhóm lừa đảo là sử dụng mạng xã hội để tiếp cận nạn nhân, chủ yếu là phụ nữ trung niên. Ban đầu, chúng làm quen với chiêu trò kết bạn nhầm, sau đó thường xuyên nhắn tin hỏi han, chia sẻ hoàn cảnh khó khăn nhằm tạo sự đồng cảm và xây dựng lòng tin.

Sau một thời gian tiếp cận, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư tài chính trực tuyến với những lời hứa hẹn lợi nhuận cao, rủi ro thấp. Nạn nhân được hướng dẫn tải ứng dụng và truy cập các website giả mạo để đầu tư bằng tiền điện tử.

Để tạo niềm tin, ban đầu các đối tượng cho phép nạn nhân rút tiền gốc và lợi nhuận với số tiền nhỏ. Khi nạn nhân tin tưởng và tiếp tục nạp số tiền lớn, chúng bắt đầu đưa ra nhiều lý do như đóng thuế, phí xác minh, lỗi giao dịch… nhằm yêu cầu chuyển thêm tiền.

Đến khi không còn khả năng chuyển tiền và bị cắt liên lạc, nhiều người mới phát hiện mình bị lừa.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư tài chính với cam kết siêu lợi nhuận, tuyệt đối không chuyển tiền vào các nền tảng, ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Như Dân trí đã thông tin, mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị đã triệt phá thành công chuyên án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, bắt giữ 61 đối tượng.

Bằng thủ đoạn tinh vi và có sự phân công vai trò chặt chẽ, đường dây nói trên đã lừa đảo nhiều bị hại trên cả nước, chiếm đoạt trên 3.000 tỷ đồng mỗi năm. Riêng tại tỉnh Quảng Trị, có một nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.