Người phụ nữ mất 400 triệu đồng khi góp vốn mua bán gỗ ở nước ngoài

Ngày 20/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt tạm giam đối với Mai Đức Thành (SN 1973, trú tại tỉnh Quảng Trị) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Mai Đức Thành (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo kết quả điều tra, đầu tháng 3/2025, Thành đưa ra thông tin gian dối về việc góp vốn mua bán gỗ tại khu vực biên giới Campuchia, cam kết có lợi nhuận cao và hoàn vốn trong thời gian ngắn nhằm tạo lòng tin với bị hại.

Tin tưởng những thông tin do đối tượng đưa ra, bà T.T.T.V. (trú tại thành phố Đà Nẵng) đã vay tiền ngân hàng và đưa cho Thành 400 triệu đồng để góp vốn làm ăn.

Sau khi nhận tiền, Thành nhiều lần đưa ra các lý do gian dối như hàng hóa bị ách tắc tại cửa khẩu để kéo dài thời gian, sau đó cắt đứt liên lạc với bị hại.

Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định không có căn cứ về việc mua bán gỗ như Thành trình bày. Các thông tin liên quan cùng các đầu mối liên lạc trong vụ mua bán gỗ đều không có thật.