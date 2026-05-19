Bắt 2 nữ giám đốc lừa đảo hơn 5,6 tỷ đồng

Sáng 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Đông (41 tuổi, cư trú tại phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và Lầu Thị Giang (42 tuổi, cư trú tại TP Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đông là Giám đốc Công ty TNHH Huỳnh Hương Group. Công ty này chuyên cung ứng lao động tạm thời; tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động việc làm, có địa chỉ đăng ký hoạt động tại phường Tân An, TP Cần Thơ.

Giang là Giám đốc Công ty TNHH Hải Anh Đại Phong. Công ty không có thông tin hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Theo công an, cả hai công ty này đều không có chức năng đưa người Việt Nam đi lao động tại Hàn Quốc.

Công an TP Cần Thơ tống đạt quyết định bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Đông (áo vàng) và Lầu Thị Giang (áo trắng) (Ảnh: Công an TP Cần Thơ).

Khoảng tháng 1/2024 đến tháng 5/2025, trên các trang mạng xã hội, Đông đăng tin tuyển lao động đi Hàn Quốc với chi phí từ 30 đến 175 triệu đồng/người, yêu cầu đặt cọc trước từ 10 đến 70 triệu đồng/người.

Từ thông tin này, nhiều người lao động đã tin tưởng đăng ký, đưa tiền cho Đông và Giang làm hồ sơ, thủ tục xuất cảnh với tổng số tiền hơn 5,6 tỷ đồng.

Trong đó, Đông nhận hơn 4,2 tỷ đồng và Giang nhận gần 1,4 tỷ đồng. Số tiền này, cả hai không thực hiện đúng cam kết mà chiếm đoạt rồi tiêu xài cá nhân.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ.