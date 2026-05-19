Giám đốc Công ty Cửu Long lừa đảo 22 tỷ đồng ở TPHCM

Ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quang Vũ (SN 1973, Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thương mại Cửu Long) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh sát tống đạt lệnh bắt Trần Quang Vũ (Ảnh: Nguyễn Trang).

Theo cảnh sát, Trần Quang Vũ thành lập Công ty CP Thiết kế Đầu tư Xây dựng Cửu Long do ông ta làm Giám đốc, sau đó đổi tên là Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thương mại Cửu Long (Công ty Cửu Long).

Từ năm 2019 đến năm 2022, Vũ tiếp cận các bị hại, trong đó có bà N.H.M (SN 1958, ngụ phường Tân Sơn Hòa) và ông L.H.P. (ngụ phường Sài Gòn) rồi đưa thông tin gian dối về khả năng lo thủ tục pháp lý cho các công trình xây dựng, dự án nhà ở và công trình thương mại.

Vũ sử dụng pháp nhân công ty ký kết hợp đồng nhận thực hiện các thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực xây dựng. Sau khi nhận tiền của các nạn nhân, Vũ móc nối các đối tượng làm giả nhiều tài liệu, giấy tờ như chứng chỉ quy hoạch, giấy phép xây dựng rồi cung cấp cho bị hại nhằm chứng minh hồ sơ đã được cơ quan chức năng phê duyệt.

Tin tưởng các giấy tờ trên là thật, nhiều cá nhân, doanh nghiệp tiếp tục chuyển tiền hoặc giao tài sản cho các đối tượng. Từ đó, Vũ và các đối tượng đã chiếm đoạt của nhiều nạn nhân với số tiền hơn 22 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, công an xác định Ngô Minh Tuấn (SN 1983, ngụ phường An Khánh) có liên quan đến vụ án. Nhà chức trách kêu gọi Ngô Minh Tuấn nhanh chóng ra trình diện, đầu thú, thành khẩn khai báo để được xem xét áp dụng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Đồng thời, cảnh sát đề nghị ai là bị hại của Trần Quang Vũ nhanh chóng liên hệ điều tra viên Nguyễn Minh Đức, Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế, qua số điện thoại 0937.620.620 để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Phòng Cảnh sát kinh tế cho biết, việc bắt giữ Trần Quang Vũ nằm trong kế hoạch thực hiện mệnh lệnh, chỉ đạo của Giám đốc Công an TPHCM trong đợt cao điểm 45 ngày tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, làm sạch địa bàn. Phòng Cảnh sát kinh tế kiên quyết tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm kinh tế, đặc biệt là các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng và đầu tư dự án.

Thông qua vụ án trên, Phòng Cảnh sát kinh tế khuyến cáo người dân, doanh nghiệp cần nâng cao cảnh giác khi thực hiện các giao dịch liên quan thủ tục pháp lý xây dựng, đầu tư dự án; cần kiểm tra kỹ tính pháp lý của hồ sơ, giấy phép tại cơ quan chức năng có thẩm quyền, tránh tin tưởng tuyệt đối vào các đối tượng tự xưng có quan hệ nhằm hạn chế nguy cơ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.