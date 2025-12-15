Truy tìm đối tượng vào trạm y tế khống chế nữ y tá cướp tiền

Chiều 15/12, lãnh đạo Công an xã Đại Lãnh xác nhận đang thụ lý điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại Trạm Y tế Vạn Thạnh (xã Đại Lãnh).

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 18h45 ngày 11/12, chị M.T.H. (29 tuổi, trú xã Đại Lãnh) đang trực tại Trạm Y tế Vạn Thạnh, có một nam giới vào hỏi mua thuốc hạ sốt.

Diễn biến vụ cướp tài sản tại trạm y tế ở Khánh Hòa (Video: Trạm Y tế Vạn Thạnh).

Đối tượng sau đó túm lấy cổ áo chị H., lấy một con dao giấu trong túi quần để khống chế, đe dọa và yêu cầu nữ y tá đưa 5 triệu đồng. Khi chị H. van xin vì không có tiền mặt, người này yêu cầu chị chuyển 500.000 đồng vào một tài khoản chỉ định rồi rời khỏi hiện trường.

Theo hình ảnh camera ghi lại, đối tượng mặc quần đùi, áo dài tay, đội mũ và bịt kín khẩu trang. Tại thời điểm gây án, đối tượng lăm lăm hung khí trên tay, ép người phụ nữ vào phía trong trạm xá dù nạn nhân đã van xin, nài nỉ.

Công an xã Đại Lãnh đề nghị người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến đối tượng gây án khẩn trương báo cho trực ban Công an xã Đại Lãnh qua số điện thoại 0258.3842.223. Cơ quan công an kêu gọi đối tượng sớm ra đầu thú để được xem xét hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật.