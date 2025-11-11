Truy nã nữ "cò" đất giả danh cán bộ Bộ Quốc phòng

Công an TP Hà Nội đang truy nã Đỗ Xa Mí (61 tuổi, trú tại xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan chức năng, Mí hành nghề môi giới mua bán nhà đất. Trong quá trình làm việc, đối tượng quảng cáo mình là cán bộ Bộ Quốc phòng để tạo lòng tin, sau đó dụ dỗ các nạn nhân thuê đất rồi chiếm đoạt tài sản.

Đỗ Xa Mí (Ảnh: ANTĐ).

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Đỗ Xa Mí. Sau đó đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 10/10, Mí bị Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin về nơi lẩn trốn của đối tượng, liên hệ ngay Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội, cơ quan công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an TP Hà Nội để phối hợp xử lý theo quy định pháp luật.