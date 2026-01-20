Huy động hơn 51.000 tỷ đồng, Shark Thủy chi tiêu như thế nào?

VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức “Shark Thủy”), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.

Theo nội dung cáo trạng, ông Thủy bị cáo buộc đã tổ chức huy động tổng cộng hơn 51.000 tỷ đồng từ hơn 19.000 nhà đầu tư thông qua các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và hợp tác đầu tư trong hệ sinh thái doanh nghiệp do mình kiểm soát.

Quá trình huy động diễn ra trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2023, thông qua hơn 91.000 hợp đồng.

Việc thu tiền được cáo buộc thực hiện qua 4 hình thức. Trong đó, nộp tiền mặt hơn 14.000 tỷ đồng vào tài khoản Phòng Kế toán Công ty Egame, tài khoản cá nhân của Shark Thủy và nhiều cá nhân khác. Số tiền này sau đó được rút ra nhập quỹ hoặc chuyển trả lãi cho nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (Ảnh: A.E).

Bên cạnh đó, nhà đầu tư chuyển khoản vào tài khoản Công ty Egame với số tiền hơn 3.000 tỷ đồng. Một phần khác được thanh toán bằng bất động sản trị giá hơn 815 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đối với các nhà đầu tư đến hạn nhưng không rút tiền mà tiếp tục tái đầu tư, Công ty Egame vẫn xuất phiếu chi tất toán hợp đồng cũ và lập phiếu thu cho hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, thỏa thuận hợp tác chiến lược mới. Khoản này được gọi là tái đầu tư, với tổng giá trị hơn 33.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo cáo trạng, số tiền huy động không được sử dụng đúng như nội dung đã tư vấn, giới thiệu. Thay vào đó, phần lớn dòng tiền được dùng để chi trả các khoản đến hạn, trả tiền cho nhà đầu tư tham gia trước, đồng thời phục vụ hoạt động vận hành và duy trì hệ thống doanh nghiệp.

Cụ thể, cơ quan tố tụng xác định tổng số tiền chi ra trên các phiếu chi cũng hơn 51.000 tỷ đồng. Trong đó, chi thông qua hình thức tái ký hợp đồng hơn 36.000 tỷ đồng (gồm cả gốc, lãi); chi lợi nhuận cho nhà đầu tư hơn 8.500 tỷ đồng; chi hoa hồng môi giới hơn 2.466 tỷ đồng; chi phí văn phòng, lương, thưởng hơn 1.154 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị can Thủy bị cáo buộc chi đầu tư vào các công ty hệ sinh thái Egroup hơn 2.100 tỷ đồng; chi đầu tư, thanh toán cho các công ty ngoài hệ sinh thái và đơn vị cung cấp hơn 340 tỷ đồng; cùng các chi phí khác hơn 306 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng còn xác định tổng dư nợ các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần là hơn 14.494 tỷ đồng (gồm gốc và lãi). Trong đó, khoản cổ phần khống bán vượt vốn điều lệ, chuyển nhượng cho hơn 10.063 nhà đầu tư với số tiền hơn 7.600 tỷ đồng được xác định là số tiền Shark Thủy bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công tố cáo buộc, để thu hút dòng tiền, các bị can đã đưa ra thông tin về cơ hội đầu tư, tiềm năng phát triển của doanh nghiệp, đồng thời cam kết về lợi nhuận, thời hạn thanh toán và phương án sử dụng vốn. Nhiều nhà đầu tư tin tưởng đã tham gia với kỳ vọng nhận lãi hoặc được hoàn vốn theo thỏa thuận.

VKS đánh giá, mô hình này khiến hệ thống phụ thuộc lớn vào dòng tiền mới. Khi việc huy động gặp khó khăn, dòng tiền bị đứt gãy, doanh nghiệp bị cáo buộc rơi vào tình trạng mất cân đối tài chính, nhiều hợp đồng đến hạn không thể thanh toán, kéo theo khiếu nại, tố cáo của nhà đầu tư.

Ngoài việc dùng tiền để trả nợ và duy trì hoạt động, ông Nguyễn Ngọc Thủy còn bị cáo buộc sử dụng một phần nguồn tiền huy động để chi tiêu cá nhân. Dòng tiền bị cho là được điều chuyển qua nhiều pháp nhân trong hệ sinh thái doanh nghiệp nhằm tạo “vỏ bọc”, che giấu mục đích sử dụng thực tế.