Đối tượng trốn truy nã bị bắt khi vừa đặt chân về nước

Ngày 28/8, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Cao Văn Beo (26 tuổi, ở An Giang), đối tượng bị truy nã đã bỏ trốn sang Indonesia.

Beo bị bắt tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khi vừa nhập cảnh về Việt Nam sau hơn một năm lẩn trốn.

Cao Văn Beo (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo công an, ngày 25/5/2024, Beo cùng đồng bọn sử dụng hung khí đánh nhau với một nhóm thanh thiếu niên khác tại phường Rạch Giá gây mất an ninh trật tự khu vực.

Ngày 23/9/2024, Công an tỉnh Kiên Giang (cũ) đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Beo cùng 4 đồng phạm về tội Gây rối trật tự công cộng.

Tuy nhiên Beo bỏ trốn, vì vậy cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối với y.

Sau khi nắm được thông tin Beo sẽ nhập cảnh về Việt Nam qua Sân bay Tân Sơn Nhất, Công an tỉnh An Giang đã tổ chức đón và bắt giữ thành công đối tượng này.